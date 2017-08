Defend Europe : « Notre mission est un succès ! » (vidéo de l’équipage du C-Star)

« Le C-Star est arrivé au large des côtes libyennes.

C’est ici que le problème commence.

Ici, les trafiquants d’êtres humains travaillent main dans la main avec les ONG pour transporter des immigrés clandestins en Europe.

Cet endroit est devenu une porte d’entrée pour l’immigration clandestine en Europe.

La situation est illégale, mortelle, et hypocrite.

C’est ici que le problème commence et c’est ici qu’il doit finir.

Ca a duré pendant des mois.

Pourtant, la solution est claire : nous devons mettre en œuvre la politique australienne du NO WAY.

Ce qui signifie : interdire les activités des ONG, soutenir les garde-côtes libyens, avec des bateaux et de la logistiques pour qu’ils puissent contrôler leurs côtes, créer des zones sûres en Afrique pour enregistrer et contrôler les demandes d’asile, intercepter les bateaux de migrants, les couler, et ramener ces personnes en Afrique.

Cela aurait dû être le travail de nos hommes politiques.

Mais ils n’ont rien fait.

La plupart ne veulent pas, ou ne peuvent pas, agir.

C’est l’Europe, en l’an 2017.

Un groupe de militants a dû affréter un bateau depuis Djibouti pour défendre les frontières de l’Europe.

Que nous ayons été obligés de venir ici est une honte historique pour nos responsables politiques.

Bien sûr, nos ressources sont limitées.

Nous ne pouvons pas créer des zones sûres, ou passer des accords avec la Tunisie ou la Libye.

Mais ce que nous pouvons faire, et allons faire, est étudier et surveiller les activités des ONG, et nous proposerons aux garde-côtes libyens d’employer notre vaisseau et notre équipage comme navire de reconnaissance.

Nous allons aussi défier les ONG en mer, et leur dire ce que la majorité des Européens pense de leurs activités.

Nous coulerons les bateaux de trafiquants abandonnés avant qu’ils ne soient ramenés à terre.

Notre mission est déjà une réussite.

Nous avons fait les gros titres de la presse internationale et a mis le sujet au centre de l’attention.

Nous avons montré qu’il est possible d’agir et de résister alors que le reste de l’Europe ne fait que parler.

Ce navire, financé par des particuliers, est un symbole du pouvoir des peuples face aux puissants et au lobby migratoire.

Beaucoup suivront notre exemple.

Un groupe de militants, soutenu par les peuples européens, stigmatisé par les principaux médias, éjecté des banques et de Paypal, refusé par les ports, attaqué par les lobbies migratoires, sous surveillance par les gouvernements, emprisonné et arrêté par les autorités, a gagné.

Nous avons gagné.

Ils ne nous arrêteront pas, mais nous les arrêterons.

Notre entrée dans la zone de recherche et de sauvetage change la situation.

Nous déstabilisons l’équilibre pervers du pouvoir entre les garde-côtes libyens, les ONG et les trafiquants d’êtres humains.

Il est impossible pour l’Union Européenne et pour Frontex d’attendre que des ONG patriotes entrent en mer.

Nous les obligeons à agir.

Ils ne nous aiment peut-être pas, mais ils ne peuvent pas nous ignorer.

Après une seule journée dans la zone de recherche et de sauvetage, le C-Star a déjà rencontré et défié le Golfo AzZuro, l’Open Arms et l’Aquarius.

Et nous le leur avons dit clairement :

Le temps où ils pouvaient agir en toute discrétion est terminé.

Nous sommes ici pour sauver des vies et sauver l’Europe.

Nous voulons mettre fin au trafic d’êtres humains au large des côtes libyennes.

Le contrôle du bateau de l’ONG Juventa par la marine italienne n’est que le début.

Defend Europe obligera les autorités à mettre fin à la folie des ONG et à mettre en œuvre la politique du NO WAY.

Face aux mensonges et aux attaques, la présence du C-Star au large des côtes libyennes est déjà une victoire.

C’est votre victoire.

Chaque mile que nous parcourons se fait grâce à votre soutien et à vos dons.

David a battu Goliath.

Soutenez-nous. »

Souce : https://infocomnet.wordpress.com/2017/08/13/defend-europe-notre-mission-est-un-succes-video-de-lequipage-du-c-star/