En Grèce, l’horreur européenne continue

Dans quelques décennies, quand les historiens se pencheront sur les plans mis en place en Grèce dans les années 2010, nul doute qu’ils seront très sévères avec ces créanciers tortionnaires, et s’interrogeront sur les raisons qui peuvent pousser un peuple à accepter une telle tutuelle. Le pire est que nous étions nombreux à avoir vu venir ce funeste scénario, dès 2010, y compris au FMI.

Un rapport de force brutal et mortifère

Car ce que l’on oublie un peu trop, c’est la réalité humaine de ce qu’ont produit ces politiques depuis 2010 : chômage de masse, pauvreté, suicide, dégradation de l’état sanitaire, un véritable crime contre l’humanité, comme je l’avais écrit fin 2013 devant les descriptions horrifiantes de ce qui se passe dans ce pays . C’est toute la population de la Grèce qui subit une politique qui devrait faire honte à ceux qui la proposent et la mettent en place. Si l’idée européenne est née en Grèce, elle y est morte aujourd’hui quand on voit ce qu’elle pousse à faire. L’Union Européenne et l’euro finiront par être jetés dans les poubelles de l’histoire, ce que le Brexit devrait accélérer dans les prochaines années