>>> « si le gouvernement français décide de repasser au franc avec un taux de conversion de 1 euro pour 1 franc, il en a le droit pour l’ensemble des instruments juridiques et des contrats émis dans l’ordre juridique français ».<<<

Fascinant de logique et de réalisme !

Et après………..

Quelqu’un peut-il me dire quelle sera la gueule de notre merveilleux franc français une semaine après sa création au taux de 1€ = 1F.F. et lorsque son taux de convertibilité réel aura été revu et corrigé par tous nos « alliés » (dont nos alliés européens, bien sûr) et après les pressions du F.M.I. et autres imprimeurs de dollars ???

Nous risquons tout simplement, dans l’état actuel des choses, et avec des « experts économiques français » de la trempe de mm. Macron, Sapin, et autres consorts qualité Christine Lagarde d’être obligés de baser à nouveaux nos échanges internationaux sur le troc comme l’URSS des temps staliniens !!!

À moins, bien sûr, de devoir payer nos importations en dollars ou en toute autre monnaie décidée par le vendeur et que nous devrons acheter à un taux finalement fixé par des intérêts étrangers et ennemis économiques !!!

Et ne me dites pas que nous pourrons tout « consommer français » : nos moyens de productions ont été délocalisés et les plus importants de nos pouvoirs de décision industrielle ont été bradés à nos concurrents par des traîtres !!!

Mais bon Dieu !!! Est-ce que l’on va recommencer à réfléchir un peu dans ce pays en léthargie ???