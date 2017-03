Glyphosate : l’UE, soutien intéressé de Monsanto

TRIOMPHE DE LA NATURE A FUKUSHIMA



TRIOMPHE DE LA NATURE A TCHERNOBYL



contre les bonobobo verts qui ont peur de la cancer atomiques, particules, pas biobio, soutenez les accidents nucléaires !



Sans compter les poissons sauvés du sushi !



Crétins de pseudo-écolos ! Crassaneleux HQE !





https://fr.sputniknews.com/international/201703091030393581-sangliers-sauvages-envahissent-fukushima/



« Tchernobyl a retrouvé une diversité zoologique incroyable, digne de celle d’y a plusieurs centaines d’ années dans le Fatherland, avant le grand massacre par les sous-animaux humains. Contrairement à ce que bavent les pleureuses vertes qui ont peur du cancer, arrivistes de la caste ou juste égoistes bobos, ce parc naturel est devenu une vraie nurserie pour les frères animaux. Les souris de la forêt rouge se sont formidablement adaptées malgré des taux de Césium et Strontium hallucinants (elle vivent juste sous la surface au top de la radioactivité, dans la zone qui fût brulée par les radiations salvatrices). Les chauves ont réapparus aussi bénificiant des abris de Pripyat. Le cygne a col jaune est revenu, et d’autres espèces que l’on croyait disparues d’ Ukraine. Les loups sont très nombreux signe de la bonne santé de la chaîne alimentaire. Seuls les oiseaux migrateurs ont des problèmes d’adaptation car malheureusement ils migrent vers le monde des sous-animauxs et ne peuvent développer leur lutte naturelle contre les radicaux libres. Mais quand tout l’ espace vital sera devenu radio actif, eux aussi seront devenus plus forts, et sans les sous-animaux massacreurs pullulant, cancer de la Sainte Terre, ils seront les rois. »



http://www.artevod.com/tchernobyl_une_histoire_naturelle

Adolf Hulan du Parti des Vrais Ecologistes.