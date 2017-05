Grande-Bretagne : hors de l’UE, on peut changer de direction…

C’est un écho intéressant que vous rapportez :

Il ne serait pas étonnant que le RU après avoir été vecteur du néolibéralisme dans « la vieille Europe » , après l’avoir intégré jusqu’à plus soif , s’en détourne , aux vus de ses résultats .

Chez nous avec le bordel Euro et UE plein pot , à la prussienne , ça risque encore de durer pas mal d’années : c’est qu’à 27 et avec les intérêts en jeu et la haute propagande à son service c’est pire que de manoeuvrer un tanker en basse eau .

Bref quand 70 % des gens se retrouveront à poil avec des emplois , des retraites de misères et des logements de 20 m2 , on commencera à se poser des questions ...

Je vois les titres dans les journaux :

« Et si on avait été un peu trop loin (dans les dérégulations ) ? »

Et si le néolibéralisme , la libre circulation intégrale X4 étaient une mystification ?

Et si planifier, protéger un peu nos industries, nos frontières étaient nécessaires à la bonne santé de nos sociétés ?.

Et si la gestion de l’Euro par des technocrates hors de toute politique, c’était une erreur ?

Et si cette Europe sans frontière était l’équivalent d’une perte d’identité , d’une mise à mal de nos démocraties ?

Et si l’on devait surveiller la finance comme le lait sur le feu était une nécessité ?

Mais nous n’en sommes pas encore là ...

Et sans doute nous vivrons encore bien des catastrophes et des misères avant de commencer à avoir le droit de nous poser quelques questions , une fois « nos experts économistes » définitivement décrédibilisés et mis à la retraite .

Parce que ce système profite très bien à ceux , une minorité , qui le prônent .