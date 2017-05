Grèce : le plan fou et inhumain de l’UE

Salut

nous sommes dirigés par des truands, des salopards, des pervers narcissiques, des déments, des malades mentaux etc qui non content de s’en mettre plein les fouilles en ne travaillant jamais..penser n’est pas travaillé,essayez de survivre en pensant et ne faisant rien vous allez saisir, je sais c’est enfantin mais on en est là, donc non content de cela aime a faire mal, très mal...aux autres...

A quoi bon tout ce pouvoir si le peuple est content de sa vie ??

Ces gens comme nous sont en souffrances....nous avons perdu le chemin de la vie et sommes perdus dans un chemin de survie... .or la survie sans la vie a perdu sa raison d’être....



nous allons bien sur allez encore une fois voter pour ces personnes..

l’idéal pour ces maître serait un genre de camp de travail comme expérimentés pendant la deuxième guerre mondial...

une info : le maître n’a aucune raison de s’arrêter...

une deuxième info : seul une masse réunie sur l’essentiel vital , coopération , organisation par tous et partage équitable de ce qui est vital, organisation non commerciale de tout cela etc seule une telle masse unie peut arrêter ces déments..

une troisième info : la masse n’en veut pas..plutôt crever que de coopérer et de partager..surtout en occident, ailleurs ils ont encore la possibilité de changer radicalement si l’occident , nous donc, leur foutons la paix.., je rassure la masse ça vient car tout vient à point qui sait attendre...et oui plus con tu .....

La masse refuse la coopération volontaire, le partage équitable et bien plus encore, elle ne sait pas pourquoi, suivant en cela le formatage du maître à la lettre..totalement non conscient de cela en plus ...cela revient à dire qu’elle choisit exactement ce qui est en train de se produire....qu’elle choisit la guerre, le conflit ,qu’elle renonce à la sécurité relative de la coopération et de l’entre aide...alors je ne saisis par pourquoi la masse vient ensuite gueuler...enfin si, je saisis, ce sont les perdants qui gueulent...

il ne fallait pas jouer à ce jeu, il ne faut plus jouer à ce jeu de la compétition qui élimine donc tue et du meilleur mais comme cela ne se fait pas cela veut dire que la masse ne saisit rien du tout et est avant tout absolument obnubilée par une seule chose : tout pour ma gueule sur le dos des autres..celui qui accepte la société hiérarchique est aussi la guerre....ceci sera réfuté en mode réponse automatique programmée par le maître, par des mots vides pas par des faits..

il y a des causes originelles profondes à cela...mais comme nous sommes même pas capable de voir ce qui est superficiel , s’occuper de la surface des choses il faut d’abord..

le jaloux est a classer aussi dans la catégorie des perdants qui pensait gagner bien sur...

passons une journée a regarder ces images de nos meurtre de masse..partout..de nos tortures , etc..bref de ce qu’il y a de pire issue de nous même..et faisons le lien avec ce que nous sommes en réalité tous les jours soit activement ,soit passivement...ce monde est le notre...

oui au début la réponse automatique sera non bien sur..