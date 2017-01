L’officialisation de l’activité des lobbyistes grâce aux Conseils économiques et sociaux

Le Conseil économique, social et environnemental en France (I) se distingue comme une institution exemplaire en vue de garantir la licéité des pratiques des lobbyistes professionnels. En revanche, le Comité économique et social de l'Union européenne (II) souffre d'imperfections qui incitent à envisager d'autres moyens pour construire le modèle approprié de la pleine réglementation de l'activité des lobbyistes professionnels au niveau de l'Union européenne.

La France et l'Union européenne disposent chacune d'un Conseil économique et social. Cette institution publique est dédiée au maintien du dialogue social entre les partenaires sociaux. 1 Elle comprend « des représentants des associations patronales, des syndicats, du gouvernement et d'autres organisations de la société civile ». 2

I/ Le modèle abouti du Conseil économique, social et environnemental français

A) L’institutionnalisation du lobbying

B) L'exemple d'un lobbying au service de l'intérêt général

II/ Le modèle inachevé du Comité économique et social de l'Union européenne

A) La prépondérance des partenaires sociaux

B) L'absence de conditions favorables à la défense de l'intérêt général

Dans Lobbying : cadre, outils et stratégies, Viviane de Beaufort précise que « le lobbying peut être exercé par une diversité d'entités, et non pas seulement par les entreprises de conseil en lobbying (...). Des organisations non gouvernementales (ONG), des associations, des citoyens, parfois, interviennent de plus en plus ; (…) l'action de lobbying nécessite désormais l'action coordonnée (stratégie d'alliances) de groupes organisés à caractère économique et social » . Justement, le Conseil économique, social et environnemental (CESE) français est le réceptacle constitutionnel de l'action de lobbying des partenaires sociaux notamment. Cela transparaît dans le rapprochement entre les détails apportés par Madame de Beaufort sur la définition du lobbying et les dispositions juridiques fondant l'existence du CESE.

Madame de Beaufort signale que « le véritable lobbying est le lobbying normatif ou décisionnel, autrement dit celui qui va s'exercer en lien plus ou moins étroit avec l'adoption, la modification ou le retrait, l'annulation d'un texte, d'une décision, d'une politique. » À cet égard, concernant le CESE, la Constitution française du 04 octobre 1958 prévoit, en son article 69, alinéas 1 et 2, que : « Le Conseil économique, social et environnemental, saisi par le Gouvernement, donne son avis sur les projets de loi, d'ordonnance ou de décret ainsi que sur les propositions de lois qui lui sont soumis. Un membre du Conseil économique, social et environnemental peut être désigné par celui-ci pour exposer devant les assemblées parlementaires l'avis du Conseil sur les projets ou propositions qui lui ont été soumis. »

Mme de Beaufort décrit le lobbying de métier essentiellement comme « l'intermédiation entre le monde des intérêts socio-économiques privés et celui du pouvoir réglementaire, législatif ou administratif. Dans cette perspective, le lobbying consiste en la promotion d'un intérêt privé auprès des instances décisionnaires, qui passe par la mise en œuvre d'actions tendant à agir directement ou indirectement sur la prise de décision publique. » À ce sujet, l'ordonnance n° 58-1360 du 29 décembre 1958 portant loi organique relative au Conseil économique et social dispose en son article 1, alinéas 1 et 2 : « Le Conseil économique, social et environnemental est auprès des pouvoirs publics une assemblée consultative. Représentant les principales activités du pays, le Conseil favorise leur collaboration et assure leur participation à la politique économique, sociale et environnementale de la Nation. » L'article 7 de la même ordonnance présente la composition du CESE. L'institution comprend des « membres au titre de la vie économique et du dialogue social ». Parmi eux se trouvent des « représentants des salariés », des « représentants des entreprises privées industrielles, commerciales et de services », des « représentants des exploitants et des activités agricoles », des « représentants des artisans » ainsi que des « représentants des professions libérales ». Tous « sont désignés, pour chaque catégorie, par les organisations professionnelles les plus représentatives. ». Le CESE comprend aussi des « membres au titre de la cohésion sociale et territoriale et de la vie associative » et des « membres au titre de la protection de la nature et de l'environnement ».