L’Union Européenne, toujours aussi fan des OGM

Salut, je viens de voir cela en lisant l’article et les commentaires que je trouve intéressant de mon point de vue bien sur..

la grenouille et le bœuf cerne bien notre espèce telle que nous sommes depuis 3 ou 4 millénaires, l’allégorie d’Adam et de Eve,piquée dieu sait ou parle d notre passé en paix et éveillés...puis quelque chose x s’est produit et nous sommes devenus ratés euh tarés pardon.. ....

mais la question que je trouve intéressante est pourquoi vouloir être un bœuf ??

Une Grenouille vit un bœuf

Qui lui sembla de belle taille.

Elle qui n’était pas grosse en tout comme un œuf,

Envieuse s’étend, et s’enfle, et se travaille

Pour égaler l’animal en grosseur,

Disant : Regardez bien, ma sœur ;

Est-ce assez ? dites-moi ; n’y suis-je point encore ?

— Nenni. — M’y voici donc ? — Point du tout. — M’y voilà ?

— Vous n’en approchez point. La chétive pécore

S’enfla si bien qu’elle creva.

Le monde est plein de gens qui ne sont pas plus sages :

Tout Bourgeois veut bâtir comme les grands Seigneurs,

Tout petit Prince a des Ambassadeurs,

Tout Marquis veut avoir des Pages.

pourquoi , une culture ancienne qui n’a rien a voir avec nous a construit ces grosses pyramides qui sont tout sauf des tombeaux comme tous ces monuments partout sur le globe et dont « on » ne sait rien officiellement, officieusement ça dégage= notre histoire est fausse !!! ,qui, quand comment, pourquoi..dans quel état j’erre ?? .. ? pourquoi massacre t’ on ? pourquoi vole t’ on..la peur c’est quoi ? la souffrance mentale des humains qu’elle en est l’Origine, peut elle se transformer ?

on ressent tous une insécurité , quelles en sont les racines ?

Pourquoi fuir ce fait et imaginer une quête de sécurité matérielle....dans un rapport de combat avec les autres par le biais de l’élimination et du vol, appelé compétition pour faire mieux ?

pourquoi croit on a tout cela connement sans rien y comprendre de profond ?

Pourquoi « je » refuse la mort consciemment ou pas, le plus souvent pas consciemment sans savoir que l’inconscient est bien plus puissant que le conscient ? quelle est l’enchaînement de notre pensée qui provoque cela.. ?

la pensée c’est quoi, sait on son programme ? est ce notre seule capacité en marche ? OUI..avons nous d’autres capacités en panne généralement ? OUI

etc

il y a tout un monde qui nous est devenu inconnu., dommage le sens y est.....le jours ou nous avons décidé que le moyen comme la science par exemple mais pas seulement était le sens et que le sens dans lequel ont baigné certains humains n’existe pas...

moi je sais cela par expériences comme d’autres..pour qu’elles se produisent d’une manière impossible à rechercher, à atteindre, a vouloir et ce d’une manière totalement spontanée et incontrôlable il faut faire un minimum avec soi même...

or de cela il n’en est pas question, sauf le bla bla inutile des psycho bla bla pour le pognon...mais bon a ce niveau chacun fait ce qu’il veut avec son cul bien sur..

Mais qu’est ce que cela a à voir avec les $$OGM$$ ? moi je sais quel est le lien.........tout est lié...sauf nous même...sauf exceptions, mais rien n’est personnel à ce niveau or moi je refuse de mourir mentalement et physiquement...on ne doit pas jouer comme cela avec l’absolu quand on le rencontre..erreur monumentale bien sur..

cela dit comme l’auteur ne dialogue jamais....j’en profite pour me répandre...

ab imo pectorum, ad honores....

alors forcément on est totalement perdu..si cela n’était pas souffrance-peur-frustration-insécurité-mécontentement permanent etc etc qui gâche une vie entière on s’en taperait mais voila...