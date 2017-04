La nouvelle mascarade de Tsipras avec ses créanciers

Si vous appelez « idéologies » des « mentalités », celles qui agissent comme des automatismes dans la population grecque tournent autour de la notion de « clientélisme ».

La moitié de la population vit à Athènes, mais les mentalités restent rurales, archaïques, comme si la mutation géographique et sociale était plus rapide que celle des conditionnements comportementaux, religieux et politiques.

Comme en Sicile, les « parrains » conservent une influence et une mainmise sur les destinées de la population. L’expérience des colonels pour maintenir dans la crainte la « masse grégaire » s’est révélée contre-productive et a engendré des réactions de révolte peu favorables aux armateurs et aux grands propriétaires fonciers. La manipulation de démagogues de révèle plus efficace. Il est à parier que la contre-partie de ce rôle ingrat se traduit pas des espèces sonnantes et trébuchantes et non pas par une satisfaction « idéologique ».