La qualité structurante du droit européen en faveur de la pleine réglementation de l’activité des lobbyistes professionnels

Le pack de conformité permet « de décliner, pour un secteur particulier, les obligations issues de la loi (…) de manière opérationnelle, afin de permettre aux acteurs de connaître les exigences légales et de s’y conformer. » Un tel outil serait également indiqué dans le cadre d'une pleine réglementation de l'activité des lobbyistes professionnels. Ces derniers se distinguent les uns des autres non seulement par leur méthode de travail mais également par leurs objectifs et, surtout, par le profil des clients qu'ils accompagnent.

Le succès des packs de conformité est indiscutable compte tenu des « domaines d’ores et déjà couverts par ces packs [ :] Le logement social, la banque, l’assurance, ou encore la maison connectée ont déjà fait l’objet de telles avancées. L’open data, pour le secteur public, et la voiture connectée, pour le secteur privé, sont prévus en 2016. » Chacun de ces domaines correspond à l'un des cinq secteurs les plus sujets au lobbying. En effet, le domaine du logement social relève du secteur des affaires publiques, qui comprend notamment les partenariats public/privé ainsi que les entreprises publiques. La banque et l'assurance appartiennent essentiellement au secteur de la finance. Enfin, les domaines des objets connectés et de l'open data peuvent être rattachés au secteur des technologies de la communication.