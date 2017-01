Le Brexit, c’est bien le début de la fin pour l’UE

Pourquoi, quand on parle de politique, j’ai toujours l’impression d’être avec un tas de supporters de foot qui ont le QI d’une huître en état de décomposition avancée ?





Vous commentez des choses sur lesquelles vous n’avez aucune emprise, que vous ne comprenez pas, et vous prenez parti avec férocité en défendant votre point de vue. Point de vue élaboré à partir de discussions dignes du café du commerce avec vos collègues et votre famille, et à partir des âneries que les médias vous racontent.





Je vais vous poser des questions simples : qu’est-ce que ça peut vous faire que l’Europe vole en éclat ou non ? En quoi cela vous concerne ? Quelles seraient les conséquences sur votre vie ?





J’ai la réponse à ces question : vous ne pouvez pas le savoir. Notez l’utilisation du verbe pouvoir. Ce n’est pas dans vos capacités à moins d’avoir un bac+8 en économie politique. Ni dans les miennes d’ailleurs. Tout comme prédire l’issue d’un match de foot.





Quand on ne comprend pas quelque chose, quand on n’a pas les moyens de prévoir l’avenir, on a tendance à établit des croyances, et à les défendre coûte que coûte. C’est à ce moment qu’on devient un moins que rien, c’est à ce moment que naissent les conflits, les idéologies, bref toute l’horreur du monde.





Vous blablatez dans le vent pour essayer de vous rassurer, vous vous accrochez à votre croyance anti-Europe comme si la dissolution de l’Europe allait changer quoi que ce soit au monde. Comme d’autre s’accrochent à leur croyance pro-Europe. Pathétique.