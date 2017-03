Le cadre matériel de l’emprise du droit sur la profession de lobbyiste

Durant les recherches, le cadre matériel est à la fois le plan et la boussole permettant notamment de distinguer les sources et les sujets pertinents en vue de la rédaction de la thèse. Cette fonction cardinale du cadre matériel dans le processus de recherche (A) anticipe la contribution de cet outil à la pensée dialectique sur les lobbyistes (B). En effet, une fois la thèse terminée, le cadre matériel sera une vision synoptique permettant d'aisément repérer les différentes interactions normatives favorisant la reconnaissance juridique des lobbyistes professionnels en France, en Allemagne, au Royaume-Uni et au niveau de l'Union européenne.