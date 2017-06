Le colosse érodé

Gageons que la monnaie européenne va disparaître avec l’un de ses plus influent artisan...

La crise bancaire en Italie risque tôt ou tard de se déclencher. L’Italie n’est pas la petite Grèce et va avoir besoin de beaucoup de « bail-outs »... Pas sur que la BCE et encore moins les contribuables allemands veuillent continuer à renflouer les économies européennes en faillite.