Le marché de Noël à Berlin...

@Shawford

t que comme de bien entendu pour les grands révolutionnaires du type Pyra, il attendrait juste que son pote humaniste Donald arrive au pouvoir pour éradiquer le terrorisme, mette au pas Israël, et qu’ils déclarent en suivant la grande paix universelle débarrassée des Zélites ?

.

Euh, tu sais Shawshaw, je ne vote ni aux US, ni en Russie....

Je n’ai jamais proclamé être un révolutionnaire et je ne suis encarté nul part et ne le serais JAMAIS...

Je ne cultive pas non plus le culte de l’idolâtrie, ni celui du veau d’or ( idéologie du moment si prisée par les tristes sieurs Rakotoarisson/perceval/spartacul/con-sorts et leurs salades masturbatoires...)

Simplement lucide et révolté devant de tels mensonges éhontés qu’on ose servir aux « 100 dents »...

La Pravda en rêvait, les 9 milliardaires du paf ( Propagande Audiovisuelle Française ) l’ont fait....

Résultat ! Les 100 dents font une quenelle dans le paf.....et je te dis même pas celle qui vont faire aux politicards en 2017, s’ils sont intelligents, ôte moi ce doute, Shawshaw