« Le volontarisme du Parlement européen en matière de régulation du lobbying » 

La recherche par caractères du navigateur Google chrome appliquée aux guides PDF EYE2014 et EYE2016 révèle que la combinaison "lobby" apparaît 12 fois dans l'EYE2014 et 14 fois dans l'EYE2016. Sur un plan quantitatif, la thématique du lobbying a donc apparemment été également abordée en 2014 et en 2016.

Cependant, la même recherche appliquée aux rapports PDF EYE2014 et EYE2016 révèle que la combinaison "lobby" apparaît 1 fois dans l'EYE2014 et 10 fois dans l'EYE2016. Cette thématique a donc davantage été saisie par les jeunes en 2016 qu'en 2014. Cela est d'autant plus interpellant que les deux rapports ont été élaborés par les mêmes associations, European Youth Press et European Youth Forum, suivant une similaire organisation des contenus.