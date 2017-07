Monsanto, perturbateurs endocriniens : l’UE, c’est laisser faire les chimistes

@Jeussey de Sourcesûre





Monsieur Hulot reste étrangement silencieux sur ce dossier.



Il s’occupe et c’est plus urgent car c’est pour 2040 de l’interdiction des voitures a essence et gas-oil....





D’ailleurs pas un mot sur les centaines de milliers de camions qui circulent chaque jour en France,

pas un mot sur les dizaines de milliers de bateaux qui accostent ou quittent nos ports quotidiennement .

Pas un mot sur tout les véhicules de l’armée camions, 4x4, chars qui polluent a outrance,

Pas un mot sur tout les engins du BTP qui puent a des km a la ronde ...

Et tout les avions et hélicoptères qui remplissent le ciel .....





Ha ils auront une dérogation, un droit de polluer comme les grandes entreprises et ce seront donc une fois de plus les citoyens de base qui se serreront la ceinture pour acheter une voiture nucléaire pardon électrique alors que l’on est déjà obligé d’acheter des KW a l’étranger





qu’est ce que c’est que ce ministre de l’écologie qui s’en prend qu’aux voitures alors qu’elles ne représentent qu’un faible % de pollution ....





il sort d’ou ce clown ? encore un qui nous prend pour des cons et qui ne cherche qu’a faire payer ceux qui sont au bord de la misère , Hulot dans ses déplacement a plus pollué la planète qu’une grande ville en hiver et ça vient donner des directives ......