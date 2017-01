Nouvelle humiliation pour la Grèce

Et pendant ce temps....

a) l’Allemagne n’a toujours pas remboursé à la Grèce sa dette de guerre parfaitement prouvée, constituée pour une grosse part de factures impayées ... 180 milliards d’euro au minimum ....

b) la Deutsche Bank devrait se retrouver en faillite compte tenue de ses dettes et de l’amende américaine Ah oui ... to big to fail ..... Quand aux grecs, ils ont un nez si particulier et des cheveux si noirs qu’ils ne sont pas si purs aryens que ça ... Et en plus ils sont pauvres ....