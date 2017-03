Pourquoi perdons-nous la deuxième bataille de l’euro ?

Salut ami qui ne parle jamais aux lecteurs répondeurs....

Hum...

un point, on ne revient jamais à il y a 20 ans...ceci est pure illusion de la pensée..vous savez la pensée qui nous sert à survivre et dont, psycho bla bla inclus ne connaissons strictement rien de profond.car la pensée n’a pas accès à elle même..

qu du superficiel qui sert à bien manipuler les autres cependant...

Ami peu bavard, tu sais que ce sujet que tu amènes comme tous les autres, est totalement superficiel..ce n’est pas une jugement de valeur mais situe la réflexion là ou elle se situe, elle ne tient donc aucun compte des racines à l’origine, qui amènent cet état de fait que tu décris...en tant que fait, ceci est en surface des choses..

ainsi tu ne peux résoudre le probleme tu peux juste lui donner un autre aspect, le déplacer ailleurs mais les mêmes causes vont reproduire sans arrêt des effets identiques, 3000 ans de désastre humain même caché par nos machines et le fait que je sais dire« trou noir » au lieu de trou du cul..prouvent ce que est dit ici.....le maître adore que l’on pense, enfin penser même pas que l’on répète des mantras bien apprises sans être jamais comprises sur ce qui est superficiel..lui le sait que c’est bon pour lui, nous ne le savons pas, même à Marseille..

comme tous les humains aujourd’hui et ce depuis genre + ou - 3000 ans ,nous avons fait le choix de la connaissance humaines cumulative au dessus de la nature ..on a inversé l’ordre des choses....,ceci est une illusion issue de la pensée qui nous ne le savons pas est un programme totalement défini et limité à....lui même par accumulation et désirs personnels dont hélas là non plus nous ne savons rien de ce que c’est ni du rôle extrêmement précis de cela...« prix » nobels marchand de dynamite et d’armes donc de mort inclus bien sur...on peut être un pseudo génie sur un sujet particulier et un abrutit total sur le reste ..

le mythe du meilleur et de la competition qui ente autre dégâts ont provoqué 80 millions de mort en deux guerres auraient pu nous faire douter un peu...PAS DU TOUT...

la pensée cette inconnue d’elle même qui pense être un « je » et qui calcule, évalue la position du corps dans l’environnement sinon on tombe de la falaise... qui dirige nos vies avec le succès neurasthénique et suicidaire que l’on sait, façon hiroshimiesque, fukushimiesque etc , succés que nous connaissons

mais mais oui c’est vrai on a des machines....qui donnent du chômage...des gens malades, de la pollution....la trouille de vivre..

mais c’est vrai l’euro est une priorité absolue..

Mais si c’est totalement un pur délire voir un amusement trolles-que de grand malade que j’amène ici..pas de probleme sus aux autres, car moi je suis génial..X par 7 milliards sauf exceptions

alors coopération ou guerre ? le choix est notre ..pour le moment il est toujours guerre...

si le maître, qui est généralement pas toujours si on a affaire à un vrai sage, un pur parasite qui est totalement donc inutile à la survie du groupe qui ne comprends pas cela, si le maître estime que sa position est en danger il va lâcher un peu de lest ou créer un autre immense conflit..

sa disparation finale en tant que maître ne eut venir que d’une humanité uni sur tout ce qui est vital qui ne peut pas être dans le champs du profit ni de la compétition..etc

le voulons nous est une excellente question à se poser à soir même...ne chercher pas de réponse, toute bonne réponse vient en fait de la question elle même si elle est bien posée...

la pensée n’a pas les réponses à ce genre de problèmes car c’est juste un outil, il est vital, pour survivre...

bon etc..c’est la 10 000 fois que j’en parle..sans que cela ne parle..mais bon il n’est pas nécessaire d’espérer pour entreprendre..me semble être une maxime juste..ce qu’il m’a été donné de voir comme dans vision, comme dans révélation doit être donné, PARTAGÉ ...alors je donne..

Le peuple a le pouvoir UNIQUEMENT SI IL COOPÈRE ET PARTAGE VOLONTAIREMENT AVEC ÉQUITÉ, SINON IL SE SOUMET AU GAGNANT QUI DEVIENT LE MAÎTRE..

Le voulons nous est une autre excellente question bien sur...

mais que peut faire un humain totalement cerné par la peur et le refus de vivre.. ??

voir ce fait...alors la chance peut être là si on ne cherche plus rien...et oui la pensée des humains qui est vitale est le probleme des humains car elle empêche désormais nos autres capacités de s’éveiller...

vous ne le savez pas mais ceci doit se produire pour chacun...nous devons le vivre or nous le fuyons...tout en croyant atteindre des buts....la réussite n’est qu’une des formes de la fuite de sa vie, de la vie...

notre croix est là pour nous vaincre..pour vaincre la pensée...qui va alors malgré elle laisser nos autres capacités qui se mettront en route ...d ’elles mêmes..et la la question du sens a disparue...la souffrance aussi, elle revient des que je marche a nouveau sur le mauvais chemin car c’est un dialogue indirect avec L’Origine..ou dieu si vous voulez, moi je n’aime pas ce mot mais bon mais pas le mot dieu des religions bien sur..

les religions qui ont substitué des textes très anciens hermétiques et allégoriques non compris par une version simpliste avec un projet de domination...

là aussi etc

comment je saurais cela ? oh la nuit, le jours, en faisant du vélo...

etc