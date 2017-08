Que dire sur l’euro et l’UE ?

C’est un sujet qui est en débat aujourd’hui parmi ceux qui défendaient hier la sortie de l’euro, du fait de la persistante impopularité de l’idée. Marine Le Pen et NDA, déjà moins enthousiastes qu’en 2012, avaient célébré leur union sur les décombres de l’idée, « plus un préalable » selon eux. Certains compagnons se posent aujourd’hui la question et je veux apporter ma contribution au débat.

Le premier préalable, qui doit être défendu comme tel

Les sondages sur le sujet, le très large échec de Marine Le Pen et le petit score du candidat le plus en pointe sur le sujet, François Asselineau, font penser à certains qu’il vaut mieux avancer très discrètement sur la question, s’inspirant potentiellement du discours de Mélenchon, où la sortie de l’UE n’est qu’un plan B. Pourtant, la majeure partie du programme économique de LFI en dépend et l’hypothèse d’une refonte de l’UE pour la rendre compatible à son projet est tout de même plus qu’hypothétique. Avant de rentrer dans des considérations de communication, je crois qu’il faut être clair sur le fond : seuls des changements marginaux sont possibles dans le cadre de l’UE et de l’euro. Et la seule solution pour vraiment changer les choses, c’est la double sortie, de la monnaie unique et l’UE.

Bien sûr, au début, la radicalité sur l’Europe nous condamne à une relative marginalité, et un potentiel électoral limité (encore que non négligeable). Mais si la base de départ est plus restreinte, elle n’en sera que plus solide et probablement plus facile à conquérir, les autres combattants ne voulant plus mener ce combat. Et surtout, sur le fond, je crois que c’est le point le plus important d’un programme alternatif