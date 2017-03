Soixante bougies de l’Europe unie : paix, liberté, démocratie

« Nous agirons ensemble, à des rythmes et des intensités différents si nécessaire, tout en cheminant dans la même direction, comme nous l’avions fait par le passé, conformément aux traités et en laissant la porte ouverte à ceux qui voudront nous rejoindre plus tard. » (projet de déclaration commune prévue lors du Sommet de Rome du 25 mars 2017).