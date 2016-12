L’académie de Nancy-Metz laissée pour compte

Après l’annonce de la ministre française de l’éducation Najat Vallaud-Belkacem, l’académie de Nancy-Metz sera une nouvelle fois la moins bien dotée de France avec seulement quatre créations de postes dans le primaire et 85 dans le secondaire à répartir entre les quatre départements lorrains en fonction des effectifs.

L’académie lorraine devrait cela dit perdre 1 864 élèves dans le premier degré en 2017 selon les projections. Si elle est en perte démographique, elle reste néanmoins l’une des plus pauvres de France par rapport aux critères sociaux. Comme chaque année les Lorrains n’obtiennent pas de Paris les créations de postes escomptées, ce qui a bien entendu des conséquences non négligeables pour les enfants dans nos écoles.

Malgré l’octroi de quelques miettes l’année dernière en ce qui concerne le primaire, il y a eu plus de quarante fermetures de classes rien qu’en Meurthe-et-Moselle. D’autres fermetures de classes sont encore redoutées à la rentrée 2017 et des regroupements d’établissements scolaires sont d’ores et déjà envisagés.

Rappelons qu’avec la suppression de 45 postes d’enseignants au total entre 2013 et 2017, l’académie de Nancy-Metz est la seule en France à rendre des postes sur cette période, alors qu’une baisse du nombre d’élèves est constatée un peu partout en France. D’importantes différences de traitement sont ainsi observées. En effet, alors que l’académie lorraine accuse une perte de 45 postes d’enseignants pour une diminution totale de 4 323 élèves dans le premier et le second degré, l’académie de Besançon bénéficie quant à elle de 152 postes supplémentaires alors même qu’elle enregistre une baisse de 3 096 élèves.