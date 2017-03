Le lasso des gauchos fachos n’en finit pas d’étrangler l’école !

Des parents d’élèves, des enseignants crient au secours, les premiers pour exprimer leur incompréhension, leur inquiétude, leur colère contre une administration arrogante, les seconds parce que FLIQUÉS et menacés, réduits à devoir « fonctionner », ils doivent la FERMER sous peine de répression à peine voilée, de sanctions. L’horizon reste sombre à Mayotte où un effet loupe traduit le délabrement général de l’Éducation Nationale sinon d’un État donneur de leçons, droit dans ses bottes et plus prompt à régurgiter ses grands principes à l’échelle planétaire qu’à démontrer une once d’empathie pour ses propres enfants, pauvres et laissés pour compte.

Cantine "offerte" par Chirac... exemplarité de l'utilisation de l'argent public !

A Mayotte la réforme des rythmes qui a vu nos nomenklaturistes dézingués imposer un bouleversement sans impliquer ni les parents ni les enseignants et en mettant les maires devant le fait accompli (1) (sur l’île on aimerait savoir ce que sont devenues les sommes avec lesquelles ils furent appâtés...), s’apparente à une réelle MALTRAITANCE pour des enfants parfois sommés de suivre des horaires découpés sur plus de sept heures (et sur une alternance des deux-huit).

L’appel au secours d’un collectif citoyen (extraits ci-dessous) en dit long sur une réalité toujours plus cadenassée par un vice-rectorat ignorant et méprisant les parents et usant de menaces pour forcer l’adhésion des enseignants :

« Nous, parents de l’école de ........(2) à ...........(2) prenons acte de la prise en compte de notre requête concernant le retour aux horaires antérieurs dans une école déjà affectée par le système de rotation.

Nous regrettons néanmoins qu’après de longs mois de refus, les instances, vice-rectorat et inspecteur, s’arrogent le mérite et l’intelligence d’un retour en arrière, dans la plus grande hypocrisie.

Nous regrettons aussi que le vice-rectorat, par l’entremise de ses cadres et subordonnés, ait formellement interdit aux enseignants de participer à un projet coopératif de soutien scolaire. Les raisons bassement procédurières de cette interdiction donnant lieu à une convocation des enseignants visés (3).

Nous regrettons encore le refus de dialoguer de la part des instances, un refus doublé de l’injonction faite aux enseignants de ne jamais aller dans le sens des parents. Dans le contexte très déstabilisé de Mayotte cela a conduit à faire perdre aux enfants le quart de l’année scolaire dans un secteur déjà très défavorisé... Des pauvres qui n’ont rien... sinon l’école encore gratuite (familles précaires, 1 € de l’heure, « logements » insalubres, analphabétisme...).

La réaction de Nathalie Costantini, vice-recteur, n’en est que plus affligeante lorsque qu’elle encourage les parents ne partageant pas son idée de la République, à aller voir dans le privé !

Sommes-nous dans un pays où de hauts-fonctionnaires font passer l’intérêt public avant les leurs ? Triste corollaire, la parole dévoyée qu’ils s’acharnent à imposer contribue à pousser vers des écoles confessionnelles, à exclure DANGEREUSEMENT, en trahissant les idéaux de notre école de la République ! »

http://www.linfokwezi.fr/wp-content/uploads/2016/10/costantini.mp4?_=1

REDONDANCES engageant au-delà de mon positionnement contre les ENNEMIS DU PEUPLE : trop d’errements confirment les dérives d’une administration théoriquement au service du peuple :

* alors que la réforme impose des horaires plus inadaptés encore à Mayotte, les parents demandant expressément à revenir aux anciens horaires (demande d’autant plus motivée par la présence de deux classes dans le même local par roulement de 7h à 17h 45 !), le premier conseil d’école devant se tenir dans les deux semaines suivant l’élection des parents délégués n’a eu lieu que’à la mi-novembre, malgré l’urgence.

* Refus de l’autorité malgré les « amendements Hamon » autorisant cette adaptation.

* Mensonges quant à la lourdeur procédurière puisque le retour aux anciens horaires a été autorisé, finalement, force a été d’admettre le bien-fondé de la demande des parents.

* Morgue des missi-dominici (conseillers et inspecteurs) qui visitent les enseignants en les considérant tels des demeuré s’ils rechignent. Ces subordonnés dociles et sans vergogne osent interdire ce qu’ils imposaient (les études dirigées par exemple), ne ressentent aucune gêne à imposer un jour ce qu’ils interdisaient la veille (la lecture à voix haute, autre exemple)... Complices de ces supplétifs des gourous du ministère, tous ces collègues qui s’enflamment pour une nouvelle réforme comme ils s’étaient enflammés pour la mise en place de celle, antérieure, préconisant le contraire... Les mauvais ne seraient pas si nocifs si les flatteurs prenaient moins de place et si tous les républicains ne succombaient pas au fatalisme...

Les refus répétés de l’administration (pour de bien vilaines raisons) démontrent clairement la manière pour le moins autoritaire d’empêcher une prise en charge sinon une participation de la société civile... Avec la non-prise en compte des aménagements légaux, l’abus de pouvoir est avéré... Cette confiscation de la démocratie n’est pas sans rappeler des façons de fonctionner de pays qui n’ont pas une culture démocratique comparable à la nôtre.

Le vice-rectorat, le ministère de l’Education Nationale, le Secrétariat d’État à l’Outre-Mer n’ont pas donné suite à la demande du Canard Enchaîné qui a bien voulu entendre les doléances de ces parents à propos de défaillances gravissimes de l’État.

Ces responsables censés nous servir exposent actuellement leur pathétisme patibulaire alors que le problème de l’immigration non contrôlée (solidaires, tous les services de l’État en ont fait un sujet tabou) débouche, entre autres maux, sur des cas de TUBERCULOSE avérés...

http://www.linfokwezi.fr/un-nouveau-cas-de-tuberculose-a-s&hellip ;/

http://www.linfokwezi.fr/la-cgt-eduation-sinterroge-sur-le&hellip ;/

(1) Populistes à peu de frais, nos ministres successifs ont toujours eu le chic pour réformer sur le dos des autres, par exemple lorsqu’il s’est agi de former en trois jours des instits aptes à enseigner l’anglais ou de lancer l’informatique en sommant les mairies de financer les ordis...

(2) Les enseignants, les parents impliqués ont souhaité un anonymat qui en dit long sur le fossé entre les citoyens et une administration qui pourrait tendre vers des agissements dignes d'« organes » de sinistre mémoire...

(3) convoqués séparément... comme la police le fait, s’agissant de malfaiteurs associés...

(4) à mettre en face d'une France dans sa fatuité droit-de-l'hommiste internationale !).

école restituée parce que construite sur le terrain d'autrui !

ADDITIF : si nous en sommes à presque trois mois de restrictions d'eau, rien n'a été fait le premier mois correspondant aux vacances de fin d'année et la rentrée n'a pu se faire qu'en retard... mais dans leur propagande sans vergogne, cela se traduit par "regardez comme nous nous sommes démenés et avec quels moyens !"... en laissant presque croire que les 170 000 euros sortaient de leurs poches tant ils sont généreux avec l'argent du contribuable !

(un ministre a ordonné le ravitaillement grâce à des navettes d'un tanker entre La Réunion et Mayotte, tant que nos "cousins", terme de la ministre Erika Bareigt, ne remettront pas en question cette "fraternité" de façade... parce que l'île soeur, vue de là-bas, c'est Maurice et certainement pas Mayotte, terre à recoloniser)