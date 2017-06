Lettre ouverte à Mr Richert, président du Conseil Régional Grand Est, sur le projet de gare TGV-TER de Vandières

Le feuilleton de la gare d'interconnexion TGV-TER de Vandières en Meurthe-et-Moselle connait aujourd'hui un nouveau chapitre. Pour rappel, la localisation de la gare TGV, aujourd’hui, de Louvigny ne permet pas de raccorder cette ligne au réseau TER. Elle devait être une gare provisoire en attendant la construction de la gare sur la commune de Vandières, caractérisé par une succession de villes le long de la Moselle et ayant une connexion directe avec le réseau TER.

Nous avons interrogé Stéphane LEONARDI, candidat EELV aux législatives dans la 6eme circonscription dont Vandières fait partie, qui milite pour la construction de cette gare.

La gare de Vandières permettra de compléter le rabattement TER des lignes de Neufchâteau et Longwy, et ainsi créera un point d'entrée stratégique pour l'aménagement de l'espace central et le développement d'une Métropole Lorraine. Elle permettra de lutter contre les déserts ruraux qui s’installent dans notre région.

Aujourd'hui, le candidat a envoyé une lettre ouverte à Monsieur Richert, président du Conseil Régional du Grand Est afin de rouvrir ce projet dont voici une copie :

Monsieur le Président,

Le candidat aux Législatives d'Europe Ecologie les Verts dans la 54-06 Stéphane Léonardi et sa suppléante Claudie Picard vous demandent de bien vouloir rouvrir, dans les meilleurs délais, le dossier de la gare d'interconnexions de Vandières.

L'enquête publique ouverte en 2009 aboutit à un avis favorable, suivi par la signature d'un décret déclarant « d'utilité publique et urgents les travaux nécessaires à la création de la gare d'interconnexions TGV/TER de la région Lorraine Vandières »

Un décret du 28 mars 2011 autorise la réalisation du projet de la gare de Vandières (L'Etat assurera son financement via une taxe sur les produits pétroliers).

Le 1er février 2O15, l'ex-Président du Conseil Régional Masseret organise une consultation publique des plus contestables, car la participation atteint à peine 10%. Malgré la demande des écologistes, il refuse de faire voter le Conseil et, en pleine illégalité, impose son option négative.

Le 11 décembre 2O16, Michel Vogt, au nom des usagers, signale la situation à Christian Eckert, secrétaire d'Etat auprès du Ministre des finances et des comptes publics.

Deux cent deux maires de Moselle, Meurthe et Moselle, Vosges et Meuse demandent la l'exécution du projet.

Le 3O mars 2017, Mathieu Klein, Président du Conseil Départemental de Meurthe et Moselle, sollicite à son tour la réouverture du dossier.

Le 2O avril, enfin, le Conseil Economique social et environnemental (CESER) vote en faveur de cette gare d'interconnexions de Vandières.

Sachant que des travaux conservatoires d'un montant de 23 millions d'euros ont d'ores et déjà été effectués, il est absurde et choquant de ne pas achever les travaux envisagés. Connectée à l'axe ferroviaire Nancy-Metz, la gare TGV/TER Lorraine de Vandières donnera directement accès aux trains TGV se dirigeant vers Strasbourg et l'Europe ainsi que vers Paris, Lille, l'ouest et le sud-ouest.

Le Grand Est est probablement la seule région de France à ne pas avoir de gare d'interconnexions ferroviaires. Renoncer à la gare de Vandières serait la vouer à un repli sur soi grandement dommageable sur le plan économique, politique, social et environnemental.

Vous remerciant de l'attention que vous voudrez bien porter à ce problème crucial et urgent, nous vous prions d'agréer, Monsieur le Président, l'assurance de notre considération respectueuse.

Nancy, le 1er juin 2017

Stéphane Léonardi

Claudie Picard