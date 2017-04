Lorraine Airport fermé par manque de contrôleurs aériens !

@Croa

Arrêtons TOUS les avions, surtout les militaires qui polluent bien plus.

Il suffit de reconvertir les paquebots de croisière pour qu’ils reprennent les lignes atlantiques, et qu’on reprenne le temps de vivre. Il suffit de redonner au chemin de fer toute sa place. Après tout, pour les affaires on peut bien discuter via Internet, non ? Pas besoin de se déplacer. Quant au tourisme, n’est-ce pas souvent un grand gaspillage ?

(là, je vais me faire plein de copain, euh...)