RACISTES, LES MAHORAIS ! / Mayotte en Danger !

France Mayotte Matin 11 juillet / focus du jour / Mesure sociale /

« Mayotte bénéficie bien du dispositif « garantie jeune » mais avec une barre fixée à seulement 50 % du droit commun »

Français au rabais comme pour le reste des droits !

Et pendant ce temps, Ali, un vieux monsieur à 300 € de retraite, qui n’y voit plus, est obligé de séjourner en métropole depuis mars pour se faire soigner les yeux ( 2 allers-retours déjà) !

Mais à Mayotte ce n’est pas un problème car, comme le dirait la vice-recteur à propos des enfants si gentils et patients qu’on peut leur faire subir et la rotation et la réforme (journée de 7,5 h sans les PET !), les grands enfants peuvent d’autant plus se cotiser qu’ils sont souvent nombreux !

Un zébu d’Ali s’est fait voler maintenant qu’il n’y est plus pour les garder ! Mais l’insécurité n’est pas pire qu’ailleurs disent nos fonctionnaires patentés... France Mayotte Matin exagère sûrement :

" FMM 12 juillet / focus du jour / pression migratoire / « Mayotte premier foyer d’immigration de France et premier centre de rétention administrative toutes catégories confondues »

Et aujourd’hui même, le 18 juillet, le journal ne devrait pas affoler le bon et doux peuple des tropiques :

" FMM 18 juillet / focus du jour / insécurité et immigration / « Plus d’un an après le lancement du plan sécurité pour Mayotte le bilan démontre le désastre qui se joue au quotidien »"

Un ressenti certainement. Vous voulez ressentir le paradis ?

Venez donc à Mayotte, un paradis, pour ceux qui y croient du moins, c’est moins loin... puisqu’on y crève plus vite et plus dépouillé qu’ailleurs en France !