’Une député FN défend Mayotte / une île, les tripes à l’air’

d’accord en gros avec le fond de l’analyse... je crois néanmoins que le pendant « électoraliste » ne pouvait pas se comparer à ce qu’il représentait déjà en métropole. après un bon siècle et demi de pratique.

Le MDM, Mouvement Départementaliste Mahorais, a demandé la départementalisation dès les années 50 et le rattachement à la France était motivé par le refus de la domination historique comorienne marquée par des siècles d’esclavagisme (attention, je ne dis pas que nous n’avons pas été aussi esclavagistes...).

Giscard lui, avait calculé que les Comores pouvaient lui rapporter 70 000 voix... Insensible au refus des Mahorais il leur a promis, comme au reste de l’archipel, la double nationalité s’ils suivaient Moroni (les pratiques des monarques républicains ne datent pas d’hier...).

L’appel d’air est dû à l’impéritie des politiques (si carriéristes et intéressés quand la politique rapporte tant et pas seulement quand on est aux commandes), des politiques donc (et les locaux ont su si bien copier la métropole sur ce point) qui, contredisant à 180° leurs paroles hypocrites sont d’un je-m’en-foutisme cynique, la coopération se réduisant à la corruption des dirigeants comoriens qui, en bons musulmans, ne laissent rien au peuple.

Qu’est-ce qu’on attend pour leur construire des hôpitaux et des écoles qui coûteront moins que de les avoir sur le territoire. Le dernier chiffre à ma connaissance sur le coût de l’immigration clandestine se montAIT à 60 millions... 60 millions, c’est malheureusement ce que côute le Conseil economique et Social de Mayotte,encore un organisme théodule où caser les copains complètement inutile en tant qu’organe seulement consultatif (Behnamias, Bougrain-Dubourg en sont au niveau national ... assidus ils ont accepté d’apparaître dans un reportage stigmatisant l’absentéisme généralisé des membres du machin).

Et puis qu’ils arrêtent quand 10 millions supplémentaires sont affectés aux écoles, d’insister comme si ça sortait de leur poche, de chercher la reconnaissance auprès de ceux qui paient l’ardoise : NOUS !

Quant aux services publics, si je n’approuve pas la politique à la schlague de Fillon, je suis d’avis qu’il faut moraliser... ici, c’est la façon postcoloniale d’envoyer des fonctionnaires, pour un temps donné, qui plus est qui est en cause (dommage pour les compétents qui voudraient rester...)... Et puis quand on a un vice-recteur qui en a contre l’utérus des Mahoraises et l’accent local (aussi infect que LF Destouches !) et celle d’aujourd’hui lâchant que les parents qui ne sont pas contents peuvent mettre les enfants dans le privé... pas mal à hauteur de 7 à 15000 euros par mois sans compter les primes et les avantages non monétaires, au lieu de faire le ménage on leur accroche la légion d’horreur !

