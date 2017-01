A Deir Ez Zorr assiégée, l’armée syrienne résiste face à l’Etat Islamique #daech #syrie

@Olivier Perriet

le gouvernement a complètement perdu le contrôle d’une partie du pays et n’a pas les moyens de la reconquérir, ni d’assiéger les insurgés

c’est bien ce que je pense , sans les russes , les iraniens et le Hezbollah , Bachar ne ferait pas grand chose .. il se contente de se maintenir dans l’ouest de la Syrie avec les 5 plus grandes villes , la partie utile , et laisse aux autres le reste