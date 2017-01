À jouer avec le feu dans le Donbass, l’Ukraine va finir par se brûler

Alors que Donald Trump semble décidé à appliquer ses promesses de campagne et devrait avoir une conversation téléphonique avec Vladimir Poutine dès demain, l'Ukraine poursuit sa course vers le gouffre avec une constance suicidaire.

Poursuivant sa tactique de provocations croissantes afin de pousser les armées des Républiques Populaires de Donetsk et Lougansk (RPD et RPL) à la faute, l'armée ukrainienne a ressorti pour la deuxième fois en une semaine les lances-roquettes multiples Grad qu'elle a accumulé près du front.

Après avoir tiré le 20 janvier sur la périphérie Nord de Donetsk, à l'Est du village de Spartak, c'est les positions de l'armée de la RPD situées près du centre Volvo (à côté de l'aéroport) qui ont été visées hier soir par ces armes lourdes. Des tirs qui font partie des plus de 800 tirs des dernières 24 heures et les 5 956 tirs de la semaine sur la République Populaire de Donetsk.

Avec une moyenne de 850 tirs par jour cette semaine, l'armée ukrainienne se rapproche des niveaux de bombardements de la fin novembre 2016, et à l'allure où ils augmentent, nous devrions bientôt atteindre les mêmes niveaux qu'en décembre 2016 (qui avait été le pire mois de l'année). Autant dire que l'année 2017 part plutôt mal pour ce qui est de l'application des accords de Minsk et des autres accords pourtant signés par Kiev.

Ainsi les autorités ukrainiennes refusent de retirer leurs unités à plus d'1,5 km de la station d'épuration de Donetsk, comme le prévoit pourtant un accord signé par ces mêmes autorités en mars 2016. La présence de troupes ukrainiennes aussi près de cette station d'épuration est un nouveau crime de guerre et fait prendre le risque d'un désastre écologique et sanitaire si des tirs atteignent les produits chimiques (dont du chlore) qui se trouvent stockés sur le territoire de la station.

Des tirs qui sont loin d'être rares puisque pas plus tard qu'hier l'armée ukrainienne a tiré au mortier de 82 mm sur la station lors du changement d'équipes des ouvriers y travaillant. Sur la station d'épuration de Dokouchaevsk c'est à coup d'artillerie de 122 mm que l'armée ukrainienne a aussi tiré hier.

Et ce matin, c'est sur le Sud de la RPD que l'armée ukrainienne s'est déchaînée, tirant pendant plus de trois heures sur le village de Sakhanka.

En République Populaire de Lougansk, l'armée ukrainienne a tiré de nouveau sur le village de Kirovsk au mortier et au canon antichar, et sur le village de Bryanka situé non loin, faisant deux blessés parmi les civils et de nombreuses destructions.

L'un des autres points des accords de Minsk est lui aussi toujours au point mort : l'échange des prisonniers. Kiev a une nouvelle fois repoussé la finalisation de cet échange qui doit avoir lieu au format « tous contre tous » sous de nouveaux prétextes fallacieux qui vont à l'encontre des accords de Minsk.

L'Ukraine traîne des pieds, faisant preuve de la mauvaise volonté la plus crasse concernant la mise en œuvre des accords qu'elle a signé, montrant ainsi que les autorités ukrainiennes ne veulent pas résoudre pacifiquement le conflit du Donbass, mais veulent au contraire relancer la guerre.

Une option qui risque de poser plus de problèmes qu'elle ne va en résoudre pour Kiev, alors que la propagande d'état se fissure de plus en plus, comme le montre cette émission TV, où un auditeur, habitant de Kharkov, interpelle par téléphone le présentateur de l'émission, sur « l'agresseur » qu'est la Russie :

« Vous dites souvent "agresseur". Je me demande pourquoi cet "agresseur" en Crimée prend beaucoup plus soin de nos Ukrainiens. Ils touchent une retraite quatre fois supérieure à la mienne, les soins sont gratuits, le gaz moins cher. […] Qui est donc l'agresseur ? Nous sommes nous-mêmes les agresseurs ici, à l'intérieur du pays », a déclaré l'homme.

Lorsqu'il a essayé d'échanger son appartement pour une habitation en Crimée, espérant trouver des patriotes ukrainiens qui voudraient partir de la péninsule, il a découvert que personne ne voulait quitter la Crimée pour l'Ukraine :

« Je pensais trouver des patriotes qui voudraient partir. On m’a fait signe que j’étais fou », a-t-il expliqué.

Dans ce contexte où il apparaît de plus en plus clairement que l'Ukraine va relancer les hostilités à grande échelle pour résoudre le conflit du Donbass par la voie militaire, scellant de fait la scission du pays, de plus en plus de voix en Russie appellent à renforcer encore les relations avec le Donbass, et faciliter sa possible intégration au sein de la fédération de Russie.

Alors qu'il y a un an, la Russie repoussait l'idée de fournir des passeports russes aux résidents du Donbass afin de ne pas contrevenir aux accords de Minsk, obligeant les deux républiques populaires à produire leurs propres passeports, l'idée semble aujourd'hui faire de plus en plus son chemin.

Ainsi, après la proposition de Sergueï Chargounov, député de la Douma, en novembre 2016, de travailler avec le ministère des Affaires étrangères russe afin de pouvoir fournir des passeports de la fédération de Russie aux habitants du Donbass qui le souhaitent, il semble que cette idée avance, puisqu'un autre député appelle le MAE russe à changer les règles pour pouvoir délivrer ces passeports.

Leonid Kalashnikov, président du comité des affaires de la CEI à la Douma, a en effet signalé un problème de taille pour avancer sur ce dossier : pour obtenir leur passeport russe, les citoyens du Donbass devraient renoncer à leur citoyenneté et produire un certificat en attestant. Or, qui leur fournira un tel certificat ? Certainement pas Kiev.

Le député propose donc tout simplement de changer la législation et la procédure afin de permettre la délivrance de passeports russes aux résidents du Donbass. Une façon pour la Russie de confirmer son soutien indéfectible aux habitants du Donbass, et de fournir ainsi des papiers d'identités qui permettront aux résident du Donbass de voyager et d'étudier à l'étranger (les passeports de la RPD et de la RPL n'étant reconnus que par la Russie et les républiques autonomes comme l'Ossétie du Sud).

En s'entêtant dans sa logique guerrière, Kiev scelle de plus en plus le destin mortifère de l'Ukraine. Ce soir, alors que j'écris ces lignes des tirs lourds frappant l'aéroport, Spartak et la périphérie de Yasinovataya, se font entendre depuis plus d'une heure jusque dans le centre ville de Donetsk, prélude d'une nouvelle nuit de terreur imposée par l'armée ukrainienne aux civils du Donbass qu'ils prétendent venir « libérer ».

Christelle Néant

Voir l'article sur DONi