A propos du retrait de Trump de l’accord de Paris sur le climat

Prenant à contrepied les naïfs défenseurs du « capitalisme vert », le président des Etats-Unis annonce que son pays se retire de l’accord de Paris (dit « Cop 21 ») sur le réchauffement climatique. Quoi qu’on pense des insuffisances et des motivations véritables de l’accord en question (le PRCF s’est exprimé en temps voulu sur ce sujet), ce retrait irresponsable de D. Trump porte un coup grave à la lutte contre le réchauffement de la planète d’origine anthropique, et à travers elle, aux conditions de survie et de développement de toute l’humanité, voire du vivant sur Terre. En effet, quand on rapporte l’émission de gaz à effets de serre au nombre d’habitants, les USA sont de très loin le premier pollueur de la planète (18 tonnes de CO² par an et par habitant contre 7 pour la Chine), sans parler du mode de vie ultra-prédateur et gaspilleur dont le pays phare du système capitaliste est le principal promoteur mondial à travers son écrasant dispositif d’hégémonie militaire, financier, linguistique et « culturelle ».

Le retrait annoncé des Etats-Unis d’Amérique appelle plusieurs remarques :

Qu’on cesse de nous amuser avec la « grande démocratie américaine » et ses « contre-pouvoirs » (sic). Chacun constate qu’aux Etats-Unis, un milliardaire obscurantiste poussé par quelques groupes de pression militaro-industriels et financiers, a toute latitude, sans même un débat au Congrès, pour annuler un accord de portée mondiale.

Chacun constate qu’aux Etats-Unis, un milliardaire obscurantiste poussé par quelques groupes de pression militaro-industriels et financiers, a toute latitude, sans même un débat au Congrès, pour annuler un accord de portée mondiale. Plus que jamais éclate le caractère EXTERMINISTE du système capitaliste : l’éco-communiste Marx disait déjà dans Le Capital que « le capitalisme n’engendre la richesse qu’en épuisant ses deux sources, la Terre et le travailleur ». A l’époque de l’impérialisme et de la crise chronique du mode de production capitaliste, il est de plus en plus évident que l’humanité devra choisir entre « l’effroi sans fin » et la « fin pleine d’effroi » que lui promet ce mode de production – donc de consommation – incompatible à moyenne, voire à brève échéance, avec la dignité de l’homme, voire avec sa simple survie. Il n’y a pas une once d’exagération dans la formule de Fidel Castro qui inspire le PRCF et qui devrait inspirer tous les vrais progressistes : « la patrie ou la mort, le socialisme ou mourir ! » : si l’humanité ne retrouve pas au 21 ème siècle le chemin du socialisme qu’avaient ouvert la Commune de Paris, puis la Révolution d’Octobre, l’avenir humain est très gravement compromis, non seulement sur les plans militaire et socio-économique, mais sur le plan environnemental.

Les Macron, Obama, Merkel et Cie vont sans doute tenter de rallier derrière eux tous les amis de l’environnement. Mais ce n’est pas AVEC les capitalistes, AVEC les capitalistes, AVEC les eurocrates, que l’on peut et que l’on doit défendre l’environnement, c’est CONTRE eux.

Plus que jamais, le PRCF appelle les militants franchement communistes, les syndicalistes de lutte, les amis de la paix, les patriotes républicains, les véritables écologistes, à construire dans les luttes le Front antifasciste, patriotique, populaire, pacifique et écologique (FrAPPPE). Plus que jamais j’aime la paix et l’environnement, JE COMBATS LE CAPITALISME et l’IMPERIALISME PREDATEURS, je lutte pour les quatre sorties : de l’euro, de l’UE, de l’OTAN et du capitalisme !

*Rappelons que ce sont les Républiques russophones du Donbass qui sont assiégées par le régime maccarthyste et pronazi de Kiev alors que la Crimée a librement voté son rattachement à la Russie.

Note : est annoncée une allocution de Macron en anglais pour s’adresser au monde. Une fois de plus, le président porté par les médias de la finance bafoue la langue française et son statut de langue de l’ONU et de la Francophonie internationale. Ce n’est pas secondaire car, comme le dit le grand ethnologue Philippe Descola, la diversité linguistique et culturelle n’importe pas moins à l’avenir des humains et des non-humains que la biodiversité. On ne peut combattre le totalitarisme planétaire du capital financier et l’exterminisme impérialiste sans combattre aussi ce tout-anglais planétaire que l’ex-patron du MEDEF E.-E. Seillières appelle cyniquement « la langue des affaires et de l’entreprise ».