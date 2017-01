Alep est réunifiée. Les masques tombent

@Pierre

Salut Pierre....Le président élu Syrien a dit et répété que tant que il avait le soutient populaire il resterait face à cette demande...c’est le cas, point barre..sauf de vouloir faire rentrer par la porte ceux qui voulaient tout détruire pour nos intérêts..financier mais aussi de démence pure..

mais je le redis nous français n’avons rien a voir sur la situation en Syrie, nous qui sommes sous contrôle des us, de l’ue et des sionistes et acceptons cela, n’avons de mon avis rien du tout à suggérer à la Syrie.....ni aucune option ouverte à proposer...ouste les néocolonialistes,dehors c’est tout...

nous ne sommes plus rien pour même oser suggérer..

quand a s’accrocher ou pas au pouvoir, je ne vois pas très bien, c’est encore un concept occidental pourri de plus, on en a vu les résultats brillants en Irak, en Libye etc etc..je crois que l’ occidental devrait la fermer en fait et balayer chez lui, enfin chez les autres car il n’a plus de chez lui...lui qui n’a en fait plus rien chez lui pour continuer a essayer de dominer le monde...

on est a un tournant pour les humains et sérieusement que le président Syrien élu parte est , de mon avis, sans aucun intérêt sauf pour essayer encore une fois de « blouser » les Syriens eux même...quand on a un tel homme d’état , on le garde...

sur le fond l’excellent Chirac avait bien sur vu juste ...

cela dit, merci de la réponse..donc du dialogue

salutations