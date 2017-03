Alexandre Zakharchenko en Crimée : « Je suis sûr que le Donbass fera bientôt partie de la Russie »

Le 16 mars, le conseil d'état de la République de Crimée a organisé une réunion solennelle à l'occasion du troisième anniversaire de la réunification de la péninsule avec la fédération de Russie. Alexandre Zakharchenko, à la tête de la délégation officielle de la République Populaire de Donetsk a félicité les Criméens en cette date importante.

Des représentants de 15 régions et districts de la fédération de Russie, les plénipotentiaires du président russe dans le Caucase du Nord, Oleg Belavyentsev, et dans le district fédéral Sud, Kirill Stepanov, des politiciens de la République serbe de Bosnie, et les chefs des Républiques Populaires du Donbass, Alexandre Zakharchenko et Igor Plotnitsky, sont arrivés à Simféropol pour célébrer cet événement avec la Crimée.

« Le 16 mars 2014, est un jour important pour le peuple du Donbass. Nous nous sommes réjouis de votre victoire, et avons regardé avec fierté votre retour à la maison.

Nous avons aussi organisé un référendum. Certes, juridiquement nous n'avions pas les mêmes relations que celles que vous aviez avec l'Ukraine, mais nous avons aussi respecté le droit du peuple à l'auto-détermination. En réponse, le 26 mai 2014, les autorités de Kiev ont lancé des attaques aériennes contre la ville de Donetsk. Nous avons eu de lourdes pertes parmi les civils. Mais peu importe combien cela a été dur, nous sommes toujours fiers de vous. Nous voyons qu'en Crimée, l'économie se développe et les infrastructures sont réparées. Nous nous sommes réjoui de votre nouvelle centrale thermique et de votre indépendance énergétique, et nous seront heureux d'arriver via votre nouvel et bel aéroport. Je suis persuadé que la coopération entre la Crimée et la RPD ne pourra que s'étendre, car un certain nombre de projets mutuellement bénéfiques ont déjà été lancés.

Quelles que soient les sanctions imposées, quelle que soit la pression exercée par l'Occident, que la Crimée soit ou non reconnue comme faisant partie de la Russie, nous sommes Russes ! Aucun pays dans le monde n'a le droit de dicter quand et comment nous retournerons au sein de notre patrie. Ce n'est pas leur affaire ! Vous avez été les premiers à montrer à la communauté international que nous étions invincibles. Nous vous avons suivis. Je suis sûr que le Donbass fera bientôt partie de la Russie. Et nous irons voir nos frères en Crimée par la voie terrestre », a déclaré le chef de la RPD lors de la réunion.

Sergueï Aksionov, le chef de la République de Crimée a présenté des faits et des chiffres confirmant que le choix fait par le peuple de Crimée en 2014 était le bon. Il est sûr qu'en 2014, ils ont quitté la pauvreté et la dévastation de l'Ukraine. D'après le chef de la République, le budget de la péninsule a doublé durant les trois années au sein de la fédération de Russie, même sans inclure l'assistance fédérale, et le taux de chômage en Crimée est deux fois plus bas que la moyenne russe. La sphère sociale se transforme de manière active dans la République, et de nouvelles infrastructures stratégiques de grande envergure sont construites. Durant l'année écoulée, 47 délégations étrangères ont visité la Crimée. Il est prévu de signer des contrats pour 140 projets d'investissement pour un total de 144 milliards de roubles.

En outre, Sergueï Aksionov a exprimé sa confiance dans le fait que la Crimée pourrait bientôt féliciter le peuple du Donbass pour sa victoire.

« L'hystérie russophobe sera bientôt remplacée par une politique pragmatique. Vous, nos frères, devez tenir encore un peu. Aujourd'hui, vous êtes en première ligne du combat. Vous êtes le front principal. Mais je crois que la vérité triomphera. Nous vous souhaitons de tout cœur d'avoir la paix, » a déclaré Sergueï Aksionov.

Les invités de la réunion ont été félicités lors de ce jour de fête par des groupes artistiques criméens, et le concert s'est terminé par une performance du Cœur des Cosaques du Kouban.

Source : Site internet officiel du chef de la RPD Alexandre Zakharchenko

Traduction officielle depuis l'anglais par Christelle Néant / Agence DONi News