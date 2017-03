Alexandre Zakhartchenko - Il n’y a pas de place pour les traîtres comme Ianoukovytch dans le Donbass

Le chef de la République Populaire de Donetsk, Alexandre Zakhartchenko, a commenté les articles de certains médias sur les plans de retour dans le Donbass de l'ancienne élite politique ukrainienne, et a aussi évalué les commentaires négatifs des habitants de Donetsk concernant cette nouvelle, lors de la conférence de presse du 27 mars.

« La négativité sur les réseaux sociaux, comme réponse des habitants de la République Populaire de Donetsk à cette nouvelle, est une réaction normale de personnes normales.

De fait, Ianoukovytch est le président actuel de l'Ukraine. Il n'a pas remis son pouvoir, il n'y a pas eu d'élections normales, et tout ce qui a eu lieu pendant son exil et sa fuite, est une prise illégale du pouvoir. Mais je voudrais éclaircir les choses une fois pour toutes : Ianoukovytch n'a aucun lien avec tout ce qui concerne la République Populaire de Donetsk.

Qu'il ait été le président ou qu'il le soit de nouveau à l'avenir, on s'en fiche. Où était le président le 26 mai 2014 ? Et lors de l'assaut sur Debaltsevo ? D'abord il était à Kharkov, puis il s'est enfui en Russie. Le président n'était pas avec son peuple ! Et cela s'applique à tous : Ianoukovytch, Azarov, Klimenko, Arbouzov, mon homonyme Zakhartchenko et d'autres. Je suggère d'ajouter ces personnes à la liste de ceux qui sont interdits d'entrée en République Populaire de Donetsk. Nous n'avons rien à faire avec les traîtres !

Si cela concernait le fait que Ianoukovytch apparaisse bientôt à Kiev, nous nous serions assis pour en discuter. Pour Ianoukovytch, Kiev est le point dont il s'est enfui et le point où il doit retourner. Qu'est ce que cela a à voir avec Donetsk ? Le président n'a pas été renversé d'ici, sa voiture n'a pas été la cible de tirs à Donetsk, il n'y a pas eu de pneus brûlés près de ses fenêtres. Si Ianoukovytch avait agi avec sagesse en 2013-2014 : il n'aurait même pas été nécessaire de demander l'aide militaire de la fédération de Russie, il aurait simplement suffi de donner des armes aux gens du Donbass, et alors il n'y aurait pas eu de guerre.

Nous aurions dispersé le Maïdan en deux heures. Nous aurions réussi à éviter les dizaines de milliers de morts de ces trois dernières années. En tant que président normal il devait comprendre ce qu'il risquait, des milliers de vies de citoyens, la destruction de l'économie, et de manière générale le destin du pays. Au lieu d'agir, il s'est enfui en Russie comme un lâche, et maintenant il veut revenir ? Pas chez nous. Il y a Kharkov, Kiev …. Nous pouvons faire une collecte pour lui acheter un ticket s'il n'a pas d'argent, » a déclaré le chef de la République Populaire de Donetsk.

Source : Site officiel du chef de la RPD Alexandre Zakhartchenko

Agence DONi News / Traduction officielle par Christelle Néant

Note de la traductrice : Cette déclaration fait suite à la publication par des médias ukrainiens d'un plan d'action de règlement du conflit dans l'est de l'Ukraine élaboré par Paul Manafort, l'ex-conseiller de Ianoukovytch, prévoyant que ce dernier retournerait en Ukraine en tant que gouverneur de la RPD et de la RPL.