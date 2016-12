Alexandre Zakhartchenko : Le futur des négociations de Minsk est le retour de l’intégrité territoriale de la RPD

Le 28 décembre, le chef de la République Populaire de Donetsk (RPD), Alexandre Zakhartchenko, a tenu une ligne directe avec les résidents de la République et des journalistes.

Répondant à une question sur le futur du processus de Minsk et sur les objectifs fixés par les dirigeants dans les domaines gouvernementaux et politiques, Zakhartchenko a souligné qu'il voyait le futur de la RPD uniquement avec le retour des territoires temporairement occupés par les Forces Armées Ukrainiennes (FAU).

« Vous avez raison. Le futur de notre république n'est pas inscrit dans le protocole de Minsk. Au départ, Minsk était nécessaire pour arrêter le bain de sang. Je le répète - nous n'avions pas envahi l'Ukraine, aucun de nos obus n'est tombé sur Kiev, aucun enfant de Lvov n'est mort, aucune personne âgée n'est morte de faim à Zaporojié ou Kherson. Tout ceci a eu lieu sur notre territoire. Nos enfants mourraient, nos maisons étaient détruites, nos personnes âgées et handicapées gelaient et mourraient de faim et de froid. Et pour nous, l'objectif prioritaire était de forcer, pas tant Kiev, mais l'Europe et l'Amérique, à réaliser que nous sommes des êtres humaines et que nous avons des droits. Nous avons donc signé Minsk. Nous avons essayé ainsi d'arrêter le bain de sang et d'amener le processus de négociation dans une autre direction.

Et maintenant, souvenons-nous qu'en 2014 nous avons organisé un référendum. Et vous savez tous parfaitement quelles questions ont été soumises au vote lors de ce référendum. Le référendum a eu lieu sur l'ensemble du territoire de la République Populaire de Donetsk, qui se trouve sur la totalité du territoire de l'ancien oblast de Donetsk en Ukraine. Et si l'espoir de voir Minsk évoluer vers une autre phase se réalise, nous envisagerons la reconnaissance des résultats du référendum sur la totalité du territoire de la République Populaire de Donetsk. C'est-à-dire Marioupol, Slaviansk, Kramatorsk, Konstantinovka, Krasnoarmeysk, Selidovo… Et l'objectif principal de Minsk est d'amener à ces négociations. Le futur des accords de Minsk est le retour de l'intégrité territoriale de la RPD. De faire en sorte que les punisseurs ukrainiens quittent nos villes, nos terres, et nous laissent l'opportunité de concrétiser les résultats du référendum.

La question de savoir s'ils partiront de manière pacifique ou si nous devrons les jeter dehors - la deuxième partie des négociations nous le dira. Nous ne considérons pas ce territoire comme un territoire lointain. Il est temporairement (le mot-clé est "temporairement") occupé par l'ennemi. Pendant la Grande Guerre patriotique, nous avons tout repris, mais pas en une fois. Nous avons atteint les frontières de l'URSS au prix d'efforts et de pertes énormes. Mais nous y sommes parvenus. Et je voudrais rappeler aux autorités ukrainiennes qu'à la fin, le résultat a été que Berlin a été prise. Ils ne le comprennent pas. Mais s'ils ne veulent pas le comprendre ... Nous sommes, bien sûr, des gens pacifiques, mais « nous avons un train blindé sur la voie de secours » [paroles de la chanson « nous sommes sûrs du succès »]. Par conséquent, je vais le répéter une fois de plus. Le référendum a eu lieu dans toutes les villes et villages de l'ancien oblast de Donetsk. Et si toutes nos tentatives pour retrouver pacifiquement nos frontières ne sont pas couronnées de succès, alors nous les reprendrons comme il nous convient. Et ce sera mauvais pour l'Ukraine. »

Le texte complet en russe de la ligne de directe devrait être publié bientôt sur le site officiel du chef de la RPD.

Source : Site officiel en russe du chef de la RPD Alexandre Zakhartchenko

Traduction officielle depuis l'anglais par Christelle Néant pour l'agence DONi News

Voir l'article sur DONi