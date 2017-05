Armer les Kurdes syriens : stratégie ou tactique américaine ?

La décision du président Trump de fournir des armes aux Kurdes syriens, qui combattent Isis, marque un changement déterminant dans la géographie politique du Moyen-Orient : les États-Unis choisissent de soutenir leur allié kurde en Syrie, faisant fi de la Turquie qui veut à tout prix empêcher l'établissement d'un État kurde indépendant.

Lundi, Trump a approuvé un plan consistant à armer directement les Kurdes pour leur permettre de reprendre Raqqa, la capitale de fait d'Isis en Syrie. Les États-Unis enverront des mitrailleuses lourdes, des armes antichars, des mortiers, des voitures blindées et des équipements d'ingénierie pour renforcer et intensifier l'attaque.

La Turquie a cherché en vain à persuader les États-Unis de rompre leur alliance avec les Kurdes syriens, accusant le YPG (la branche armée du Parti de l'union démocratique) d'être le bras syrien du PKK qui mène une guerre de guérilla contre l'Etat turc depuis 1984. " Le PKK et le YPG sont des organisations terroristes et ils ne sont différents que par leur nom ", a déclaré samedi le ministre turc des Affaires étrangères Mevlut Cavasoglu. "Toute arme saisie par eux est une menace pour la Turquie".

Les Etats-Unis veulent infliger une double défaite à Isis en capturant à la fois Raqqa et Mossoul en Irak au cours des prochains mois. Les combattants d’Isis se trouvent encore dans la vieille ville de Mossoul après un siège de forces gouvernementales irakiennes qui a duré près de sept mois. La majeure partie de la ville est pourtant déjà tombée avec de lourdes pertes humaines de tous côtés et de graves destructions matérielles. La perte de Raqqa et de Mossoul ne serait pas la fin d'Isis, qui est une organisation de guérilla, mais le « califat autodéclaré » n'existerait plus en tant qu’état avec une administration et un vaste territoire.

Raqqa, une ville qui comptait 300 000 habitants, sur la rive nord de la rivière Euphrate, est déjà isolée de la rive sud par des attaques aériennes qui détruisent les ponts. La route du sud à Deir Ezzor, la plus grande ville de l'est de la Syrie, a été coupée par les Kurdes. Les combattants d’Isis ne peuvent sortir de Raqqa qu'en bateau, mais ils ont démontré à Mossoul qu'ils étaient capables d’utiliser des tireurs d'élite, des kamikazes et des pièges pour résister et infliger des pertes à un ennemi armé plus nombreux et mieux armé.

Mais le sort de Raqqa n'est pas le seul problème à résoudre dans les combats dans le nord de la Syrie. La Turquie est confrontée à un résultat désastreux des guerres qu'elle a menées pour étendre son influence dans le nord du Moyen-Orient. Depuis 2011, elle a cherché à renverser le président Bashar al-Assad et à empêcher les deux millions de kurdes syriens de prendre le contrôle d'une large bande de territoire le long de la frontière sud de la Turquie.

Les efforts turcs pour arrêter l'avance kurde ont largement échoué et l'intervention des troupes terrestres turques à l'ouest de l'Euphrate en août 2016 n'a été qu'un demi-succès. Ses alliés locaux arabes et turkmènes n’ont pas pu prendre le bastion d'Isis d'Al-Bab sans l’intervention de l'armée turque. Or, si la Turquie a offert ses services aux États-Unis en tant qu'alliée capable de remplacer le YPG dans la bataille contre Isis, cela a toujours été avec une arrière-pensée évidente : le président Recep Tayyip Erdogan s'intéresse davantage aux Kurdes qu'à Isis.

La réponse de la Turquie aux succès du YPG et du SDF a été d'intensifier l'engagement militaire dans le nord de la Syrie et de menacer d’une action beaucoup plus sévère. Le 25 avril, des avions turcs ont lancé des frappes aériennes ont tué 20 combattants, dont la moitié étaient des femmes. Erdogan a alors menacé de la possibilité d’une action similaire "à tout moment". Les États-Unis avaient alors déclaré que l'action turque était "inacceptable", mais ils étaient tellement préoccupés par une intervention turque qu'ils ont envoyé des patrouilles de forces spéciales américaines dans des véhicules pour surveiller le côté syrien de la frontière. Pour leur part, les dirigeants kurdes syriens ont déclaré qu'ils ne prendraient pas Raqqa si l'action militaire turque continuait.

La décision publique de Trump d'envoyer des armes plus lourdes au YPG est donc importante, principalement comme un signe que les États-Unis ignorent les menaces turques et maintiennent leur son alliance militaire avec les Kurdes syriens, ce qui leur a bien servi. Cela rend difficile pour l'armée turque et ses forces aériennes d'intensifier ses attaques contre le YPG.

Erdogan doit rencontrer Trump pour la première fois à Washington les 16 et 17 mai. Il tentera de le persuader de renverser sa politique envers les Kurdes syriens, mais il est peu probable qu'il réussisse. Au cours de ses derniers jours de présidence, Obama avait déjà décidé d'envoyer des équipements plus lourds au YPG, ce qui indique que la politique pro-kurde a un large soutien aux États-Unis.

En même temps, les Américains essaient de rassurer les Turcs en leur garantissant que les nouvelles armes ne seront utilisées que contre Isis et que la quantité de munitions livrées sera limitée à ce qui est nécessaire pour cette opération. Et en effet, les Turcs craignent que les armes soient remises au PKK et utilisées contre leur armée.

Les Kurdes syriens, eux, craignent qu’après la défaite d’Isis les États-Unis n'aient plus besoin d’eux et reviennent à leur ancienne alliance avec la Turquie, une grande puissance qui reste membre de l'OTAN. Cela les laisserait vulnérables dans le cas d’une attaque terrestre turque visant à détruire leur demi-indépendance.

Mais, pour l'instant, les Kurdes en Syrie sont soulagés que les États-Unis aient décidé de maintenir leur alliance avec eux. Ils ne pensent pas que Trump soit capable d’un coup tordu…