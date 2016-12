Attaques à répétition des troupes ukrainiennes contre les positions de la RPL près de Kalinovka (RPL)

L'armée ukrainienne a tenté hier vers 13 h de percer les lignes de défense situées près de Kalinovka (région de Debaltsevo en République Populaire de Lougansk - RPL) avec une unité de reconnaissance de 40 hommes. Dix soldats ukrainiens ont été tués lors de l'attaque, 30 blessés. Du côté de la milice populaire, deux soldats de la RPL ont été blessés et trois soldats auraient été capturés par l'armée ukrainienne.

Image d’archive

« Le 18 décembre, à 13 h, l'ennemi a tenté de percer les lignes de défense de la RPD situées près du village de Kalinovka depuis la direction de la localité de Louganskoye. Ils ont intensifié les bombardements, essayant de provoquer notre attaque. Un groupe de reconnaissance s'est avancé soutenu par les tirs d'artillerie. Grâce aux actions coordonnées de la milice populaire de la RPL et aux compétences des commandants, la milice populaire de la RPL a réussi a stopper l'avancée ennemie et à les repousser vers leurs positions initiales, » a déclaré le service de presse de la milice populaire de la RPL.

La tentative principale a été faite près de Kalinovka par une unité de la 54e brigade des Forces Armées Ukrainienne constituée d'environ 40 hommes. L'attaque a été menée avec le soutien de tirs de mortiers et d'artillerie, avec plus de 150 obus tirés sur les positions de la milice populaire, d'après les informations transmises par un officiel à LuganskInformCenter.

Malgré l'échec de cette tentative, l'armée ukrainienne a continué de bombarder pendant la nuit la région de Logvinovo avec de l'artillerie de 152 mm et des mortiers. Notre collègue Vittorio Nicola Rangeloni, qui a passé la nuit sur les positions de la milice populaire de la RPL près de Debaltsevo, a confirmé que des bombardements ont eu lieu presque toute la nuit et ne se sont arrêtés qu'à 6 heures du matin.

Et alors qu'il nous indiquait que la milice populaire de la RPL craignait une nouvelle attaque, les nouvelles parvenues depuis Lougansk ont confirmé cette intuition.

Malgré les pertes subies, l'armée ukrainienne persiste et tente de nouveau aujourd'hui de percer la ligne de front au même endroit, d'après la déclaration du porte parole de la milice populaire de Lougansk. Pendant ce temps les officiels ukrainiens minimisent les pertes en annonçant à peine cinq morts et six blessés.

Avec ces attaques, l'espoir d'une éventuelle trêve de Noël semble bel et bien s'envoler.

Christelle Néant

