Attentat de Londres : le prix à payer pour une global city ?

Le 22 mars 2017, l'attentat de l'aéroport et du métro de Bruxelles, survenu un an auparavant jour pour jour, a été commémoré par...une nouvelle tragédie, londonienne celle-ci. L’État islamique, qui a revendiqué l'attaque, a décidément « le sens du symbole ».

Toujours cette impression de déjà-vu, presque lassante : Le mode opératoire pour commencer, fait de « véhicule bélier » et de couteau, en Globish cela s'appelle déjà du « terrorisme low cost ». Un assaillant « connu des services » pour radicalisme et dont le caractère « autochtone » doit être souligné et martelé ensuite. Des floraisons d'Union Jack assorties de slogans partout dans le monde encore...

Mais c'est surtout la déclaration prononcée par le maire de Londres Sadiq Khan en septembre dernier qui prend ici tout son sens : « Le terrorisme fait partie intégrante de la vie dans une grande métropole » , sans doute une manière moins fougueuse de faire accepter la Société ouverte de Karl Popper que Manuel Valls et son « habituez-vous à vivre avec le terrorisme , prononcé un an plus tôt.

En effet, la Société ouverte de Karl Popper – dont le Grand Londres est le prototype avancé et le Paris de Madame Hidalgo l'avenir – « tolère » tout le monde, y compris ceux, dont les systèmes de valeurs la rejettent sinon la combattent par les armes. Et pas question une seconde de transiger sur ce modèle, comme l'a immédiatement rappelé Simon Jenkins hier dans The Guardian : « Cette événement ne suffira pas à remettre en cause les fondements d'un pays ou d'une société » (comprenons l'Open society).

Si c'est bel et bien la « mère de toutes les démocraties » qui a échappé de peu à être frappée directement dans son cœur (le Parlement), c'est aussi la global city qui tolère les tribunaux islamiques en son sein, qui a été secouée...

http://www.lemonde.fr/europe/article/2017/03/23/l-assaillant-de-londres-etait-un-britannique-connu-des-services-de-securite-indique-theresa-may_5099513_3214.html

http://www.independent.co.uk/news/uk/home-news/sadiq-khan-london-mayor-terrorism-attacks-part-and-parcel-major-cities-new-york-bombing-a7322846.html

Karl Popper, The Open Society and Its Enemies, 1945

http://www.lefigaro.fr/politique/2015/01/23/01002-20150123ARTFIG00199-valls-aux-adolescents-habituez-vous-a-vivre-avec-le-terrorisme.php

https://www.theguardian.com/commentisfree/2017/mar/22/westminster-attack-tragedy-not-threat-democracy

https://www.marianne.net/monde/les-tribunaux-islamiques-toleres-au-royaume-uni