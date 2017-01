Au revoir Obama, sans regrets

C’est un bilan assez juste et mesuré de la présidence Obama. Pour ce qui concerne la politique étrangère, j’ai eu l’impression que sa culture politique et historique (c’est un peu la même chose) était celle d’un américain moyen, c’est à dire peu de choses. Pour ce qui concerne le M.O. comme la plupart de ces prédécesseurs il ignore tout des réalités et des complexités, il s’en remet alors à ses conseillers diplomatiques et militaires qui n’en savent guère plus que lui. On improvise donc en permanence avec en toile de fond une politique de morcellement politique de la région a priori au profit d’Israël. Bref, comme ses prédécesseurs Obama aura joué à l’apprenti sorcier sans savoir ce qu’il faisait. Il pourrait remercier Poutine qui a évité la catastrophe totale.

Pour ce qui concerne la poursuite de la politique d’extension de l’OTAN et d’encerclement de la Russie, il n’a fait que poursuivre une politique désastreuse et belliciste créant le chaos sur les marches de l’Est de l’Europe.