Bachar al-Assad : le terrorisme en Europe est la conséquence de politiques irresponsables

Transcription :

[...] Le résultat de cette résistance (de la Syrie) et du prix que nous avons payé (pour cela),ce sont (également) les revirements qui se sont produits dernièrement dans les déclarations occidentales et qui ne se sont pas produits parce que leur conscience humaine s'est réveillée ou a recouvré sa santé, et qu'ils ont (enfin) ressenti que la Syrie était opprimée ou quoi que ce soit de ce genre. (L'Occident) a fait ce revirement à cause de la résistance du peuple, de l'Etat et des forces armées (de la Syrie). Et bien sûr à cause du soutien de nos alliés. (L'Occident) n'a pas fait ce revirement parce qu'il est doté d'éthique ou de morale, parce que nous n'avons jamais rien vu de tel, même avant la guerre. Mais c'est la réalité du terrain en Syrie, et la réalité du terrain dans leurs propres pays (qui leur a imposé ce revirement).

Et aujourd'hui, il ne se passe pas une semaine ou un mois sans que se produise un événement (attentat terroriste) qui est la conséquence directe de leur stupidité dans leurs prises de décision et leur soutien au terrorisme dans cette région. Ce sont ces réalités qui leur ont imposé de changer leurs positions, fût-ce de manière partielle et timide, sans conviction,mais ces revirements se sont imposés à eux.

Ce changement de positions ne signifie pas un changement des politiques. L'Occident, comme le serpent, change de peau en fonction de la situation. Au début, ils parlaient de soutien au mouvement populaire, ce mouvement populaire qui n'a jamais dépassé, dans le meilleur des cas, 200 000 personnes payées (par l'Occident et le Golfe) dans toute la Syrie, un pays de 24 millions d'habitants. Et après s'être efforcés de leur mieux, les armes étant présentes sur la scène mais de manière cachée, à perpétrer des massacres et fomenter la sédition, ils n'ont pas réussi, et sont donc passés au soutien ouvert aux groupes armés mais ils leur ont donné le nom d' « opposition » en guise de couverture, c'est-à-dire qu'ils les ont présentés comme (des factions) politiques, avec une dénomination politique, et ils les ont présentés comme « modérés », c'est-à-dire comme non extrémistes. Ou (ils ont utilisé) la dénomination politique d' « opposition », pour (laisser croire) que ce ne sont pas des terroristes.

Lorsque ce projet a échoué et qu'ils ont été exposés pour ce qu'ils sont (des terroristes) aux yeux de l'opinion publique mondiale, et de l'opinion publique régionale et locale dans leurs propres pays, ils sont passés à une autre version, le prétexte humanitaire. Nous sommes actuellement à cette étape. Pour résumer, elle consiste à garder le silence absolu tant que les terroristes avancent ou que ce soit,et perpètrent des massacres et des meurtres contre les civils, mais lorsque c'est l'Armée (syrienne) qui fait des avancées aux dépens des terroristes, alors soudain on commence à entendre des cris, des lamentations et de l'intercession afin de nous stopper, au prétexte de slogans humanitaires, d'arrêter l'épanchement de sang, de convoyer de l'aide humanitaire, et d'autres prétextes que nous Syriens connaissons bien. Et leur véritable objectif est de donner l'opportunité aux groupes armés de reformer leurs rangs, de se remotiver, de faire venir du matériel et d'envoyer des renforts pour les aider,afin qu'ils puissent poursuivre leurs actes terroristes.

En vérité, toutes ces diverses tactiques qu'ils ont employées durant ces étapes n'a jamais pu nous duper, en aucun cas. Dès le premier jour, nous avons reconnu le terrorisme, et dès le premier jour, nous l'avons frappé, durant la première étape, la seconde et la troisième, et nous continuerons à le faire, tant qu'il restera le moindre terroriste où que ce soit en Syrie.

Quant à la guerre médiatique et psychologique qu'ils ont menée durant toutes ces dernières années, elle n'est jamais parvenue, pas à un seul instant, à nous influencer de manière à nous détourner de cet objectif, à savoir combattre le terrorisme, ou à nous pousser en direction de la peur ou de l'hésitation. [...]