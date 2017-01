Bye, bye American Dream !

"En 1875 Joseph Pulitzer endossa la casaque des démocrates ... parmi lesquels il allait défendre ses idées : l'éducation pour tous, la prévention de la délinquance qu'il fallait privilégier par rapport à un usage exclusif de la répression et enfin la nécessité de sauver la démocratie de la corruption par l'argent : ".... Dans ce pays, la croissance du pouvoir de l'argent a été fabuleuse et ses relations avec le gouvernement, les intérêts auxquels obéit ce dernier, doivent nous alerter. Nous voulons tous la prospérité mais pas au prix de la liberté. Faisons en sorte de ne jamais voir à Washington, un gouvernement qui s'appuie sur des millionnaires et qui ignore la volonté de millions d'hommes et de femmes...." Après l'élection en 1877 du républicain Hayes, écoeuré, outré par les truquages électoraux qu'il avait détectés puis dénoncés, un à un, Pulitzer participa au baroud d'honneur quasi insurrectionnel organisé par les démocrates dans les rues de Washington en exhortant lui-même la foule à s'armer pour aller prendre d'assaut le Capitole....." (Berton Jacques : Joseph Pulitzer, L'homme qui inventa le journalisme moderne).

De juin 1948 à mai 1949, nous étions à deux doigts d'un troisième conflit mondial, avec le blocus de Berlin....Nos parents faisaient des provisions de riz, de farine, d'allumettes... Ensuite il y a eu la Corée, de juin 1950 à juillet 1953, et re-belotte pour les provisions de sucre, de savon, de papiers cul..... Avec Cuba, les missiles et la confrontation entre les deux K, on a eu chaud, mais pas trop longtemps ! Avec le "nine/eleven"...on est entré, de plain-pieds, en guerre contre "le" terrorisme, puisqu'il s'agissait bien du nouveau Pearl Harbour espéré et souhaité dans le PNAC....Et puis maintenant il y a eu les "élections" US et les résultats du 08/11. Les chiffres "techniqués" des soi-disant sondages donnaient, par une manoeuvre absolument subtile, insidieuse et particulièrement démoniaque ("inside job" au parti démocrate oblige), une confortable avance à Hillary. Ce qui a démobilisé les tièdes de tout bord qui se sont abstenus.... (il y en a sans doute qui ont même voté pour Trump "puisque de toutes les façons Hillary gagnerait") et ce qui a abouti aux résultats bien connus.... Et maintenant on voit se lever des citoyens, eux aussi de tout bord (partout dans le "monde" suivant les médias conformes, photos à l'appui), des citoyens qui peut-être n'avaient même pas voté mais qui estiment que la démocratie n'a pas été respectée puisqu'ils ont "perdu" .... C'est un peu comme dans les républiques bananières. Et, d'ailleurs, on se demande pourquoi des observateurs de l'OUA n'ont pas été dépêchés aux USA pour suivre le bon déroulement de ces élections, comme la communauté internationale (non africaine), amie des autres peuples africains à l'habitude de faire en Afrique.....

"Trump va "faire" le mur du Mexique" : en fait ce mur a été "initié" il y a près de 22 ans lors de l'"operation gatekeaper" par ... Bill Clinton dans le cadre du NAFTA !!! Trump arrêterait-il le trafic des êtres humains qui s'est développé entre passeurs (mexicains ou américains) et corrompus (américains ou mexicains) ? En Europe depuis la crise du flux migratoire, il semblerait que 10.000 migrants mineurs non accompagnés (MINA) ont "disparu dans la nature " (détournés vers des fermes d'"élevage" : foie gras, reins, coeurs frais, farines animales ?...Il faut revoir le film "Soylent Green" de Richard Fleisher, 1973). "Trump va renvoyer les illégaux criminels étrangers" : sous les 8 années d'Obama il y aurait eu 2.400.000 illégaux renvoyés soit 1.000 par jour. Combien d'autres ont eu assez d'argent pour acheter leurs "papiers" ? Qui s'est occupé du petit Elian Gonzalez, comment, pourquoi et pour "combien" ? "Trump va construire un pipe line à travers une réserve indienne". Le projet (Keystone XL, 2008) est déjà quasiment terminé pour 3 phases sur 4. Qui a imposé aux Indiens dans les réserves (en 2005 déjà et donc bien avant le 8/11) le tracé de la dernière phase du pipe line Keystone XL ? Qui a, ou aurait, pu avoir des intérêts dans le projet ? La dernière phase n'a-t-elle pas été mise à l'arrêt pour raisons plus électoralistes qu'écologiques et humanitaires ?.. "Trump ne veut pas que les BMW soient construites au Mexique...." : un "analyste" (le correspondant de la Radio Télévision Francophone de Belgique à Berlin, David Philipot, aurait même ajouté, "bientôt "il " va refuser les parfums français et les pierres précieuses belges "...il faut supposer qu'il s'agissait d'humour de la part de ce commentateur ... car le camembert français (le vrai) est interdit d'importation aux USA depuis belles lurettes (sauf pour ceux qui peuvent se le "payer"). Humour terrible quand on sait que les pierres précieuses belges sont "blanchies-lavées" au Rwanda, du sang des conflits en Afrique Central, avant d'arriver à la De Beers à Antwerpen. C'est vrai que BMW fait perdre du travail aux Allemands et aux Américains sans en donner réellement aux Mexicains qui d'ailleurs ne peuvent pas se payer des BMW. Au temps des combi WV Brésil, par et pour les Brésiliens.... au moins il y avait des retombées brésiliennes (L'effet pervers a été qu'on pouvait finir par acheter ces combis brésiliens au Canada pour les envoyer en Afrique Centrale pour "moins cher", tout compris !). "Trump va détricoter l'Obama Care " : si c'est pour éviter d'en faire le pendant de nos gouffres des Sécus européennes, gouffres à milliards pas "perdus" pour tout le monde, on peut comprendre qu'il y ait des mécontents. "Trump est misogyne" : en tout cas il aura été le premier Président à prêter serment sur la bible, tenue dans les mains d'une femme. Et pas la "première venue" puisque c'est sa propre femme, du moins la "dernière en date", devenue de ce fait, la First Lady ! (Cela tient un peu de la symbolique du Sacre de Napoléon, du couronnement de Joséphine et du Concordat) ...alors, cela ne vaut-il pas mieux qu'Obama .... qui a "fait ça" dans les mains du pasteur Rick Warren ? "Trump tient des propos déplacés". Effectivement et à propos de propos déplacés on en connaît un "bout", nous, ici en Europe : du "Qu'ils mangent des brioches", au "Viva la Muerte", au "Casses-toi, pauvre con" ! Et j'en passe et des meilleures car je pense que les promesses de "Blow-Job" proférées par Madona font parties d'un complot contre Hillary (complot humoristique au deuxième degré, comme un peu le plagia de Michel par Mélania). "Trump veut "USA first", USA great again = L'isolationnisme".... Mais qui refuse la mondialisation sauvage, qui veut du "Made In Dignity", qui veut du "Fare Trade" ? Les délocalisations d'entreprises en Europe ne sont-elles pas des délocalisations d'entreprises américaines , délocalisées il n'y a pas si longtemps des USA même vers l'Europe, moyennant de "fabuleux" avantages du genre "win-win", à qui vous savez ????? Les Européens eux-mêmes ne sont-ils pas sceptiques vis à vis des différents traités "libres échangistes" qui conduisent à des effets "pas pervers pour tout le monde".

Qui ne voudrait pas lutter contre la corruption en commençant par balayer devant sa propre porte, dans son propre pays, pour son propre peuple ... Comme le font d'ailleurs les "Présidents Normaux" à Calais, aux frontières Hongroises et Grecques, au mur de Mellila, de Jérusalem, du Sahara Occidental, du Zimbabwe, etc. ? Serait-ce cela le populisme ?

A quoi doit-on s'attendre de ceux qui, détenteurs du pouvoir, l'ayant perdu, cherchent à le reconquérir. La "restauration" de la mouvance Clintonienne n'est-elle pas déjà en cours. Dès lors, il sera facile de faire monter la tension. Les casseurs sont, peut-être, déjà recrutés et rémunérés par les uns et/ou par les autres, comme d'habitude.....On aura peut-être des pillages et la Garde Nationale devra être mobilisée...On va entendre l'aile cleptocratique des Démocrates appeler à une mobilisation policière plus forte....tandis que l'aile médiocratique des Républicains, elle, continuera à commettre erreurs stratégiques sur erreurs de communication de telle sorte que devant un danger, réel ou imaginaire, venant de l'intérieur ou de l'extérieur "on" sera tenter de ................

Les techniques de Lord Kitson sont bien rodées outre-atlantique. La théorie de la propagande de Bernays est assimilée sous toutes ses formes (démocratisée en quelque sorte). Les doctrines "Fuck the EU, Exactly ! (Right now ! )"(Nulland) et "USA First" sont également valables pour le "bouclier nucléaire"..... L'exception US, les Valeurs US, la Sécurité US, la Culture US pourront toujours être mises en danger, justifiant le droit à la légitime défense préventive et la "R2P", et ce à l'initiative des uns et/ou des autres.... Pearl Habour, Golf du Tonkin, Armes de destructions massives, Anthrax, Benghazi, Maiden sont-ils d'un passé si lointain ?

Et, déjà, on assiste à une scriptorrhée, une vidéorrhée et une logorrhée inégalée. Allant de Davos et à la voiture Google (qui aurait favorisé l'élection de Trump), aux interviews de Michael Moore, des Madames Soleil, des graphologues experts et des analystes de salons de coiffure, l'opinion publique est enfin éclairée. Les attitudes hystériques et compulsives des Beyoncé, Cher, Madonna, Scarlett Johansson, et Merryl Streep ne seraient-elels pas assez éloquentes pour complèter la démonstration ?

Tacite aurait dit : "Le crime une fois découvert, n'a comme seule refuge que l'audace". S'il devait s'agir du crime de la mouvance Clintonienne...le refuge de l'audace sera-t-il celui d'oser le troisième et définitif conflit mondial, orchestré par la reine du Chaos ?

Est-il encore, en 2017, réaliste de faire des provisions d'eau, de batteries et de pastille d'iode.... ?

Good Morning American Nightmare !