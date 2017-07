“Le Venezuela de Bolivar et de Chavez est aujourd’hui attaqué. La Révolution Bolivarienne affronte aujourd’hui, peut-être, l’un des plus grands défis de son histoire. Le peuple vénézuélien affronte une menace violente et criminelle, qui vise à lui arracher le rêve d’une patrie plus juste et humaine.” C’est par ses mots, simples et justes, que nos frères venezueliens lancent un appel à la solidarité internationale. Un appel qui doit être entendu. Pour la paix, la démocratie, la liberté !

Le Venezuela attaqué par l’Axe UE USA : la raison ? le Venezuela organise des élections ! Le Venezuela est libre, le Venezuela refuse la dictature du Capital !

Trump, le milliardaire ultra réactionnaire et fascisant qui trône à la tête des Etats Unis, lui qui a été élu à la faveur d’un système anti démocratique alors qu’il avait moins de voix que sa concurrente principale vient d’annoncer qu’il va renforcer ses attaques contre le Venezuela. La cause de ces nouvelles attaques ? l’organisation d’élections. Oui, pour interdire des élections les Etats-Unis attaquent un pays, un peuple souverain et indépendant. Le Venezuela aujourd’hui, la France demain, si d’aventure un gouvernement refusant les diktats de Washington et de Bruxelles pour défendre les intérêts de notre peuple contre celui des multinationales et des banques accède au pouvoir ?

“Je ne pense pas que nous soyons très proches, mais si vous êtes capable de trembler d’indignation à chaque fois qu’une injustice est commise dans le monde, alors nous sommes des camarades, ce qui est plus important… soyez toujours capables de sentir, au plus profond de vous-mêmes, chaque injustice faite contre quiconque, n’importe où dans le monde. C’est la plus belle qualité d’un révolutionnaire”

Le Venezuela est attaqué, et c’est tous les peuples qui sont visés !

Oui, Camarades, le Venezuela est attaqué par l’Axe UE/USA, et c’est tous les peuples qui sont visés ! C’est vous et moi qui sommes attaqués. Car à travers la révolution bolivarienne, à travers le Venezuela souverain, l’attaque lancée par les USA et son ombre qu’est l’Union Européenne vise à imposer partout sur la planète la dictature la plus féroce de leurs multinationales, de leurs banques, de leurs cartels, et surtout des oligarques qui les détiennent. Car quel est le crime du Venezuela de Chavez et Maduro ? avoir pris son destin en mains. Confier le pouvoir au peuple et reprendre le contrôle d’une partie de ses richesses – essentiellement le pétrole, pour le moment. Refuser la dictature des multinationales et de la classe capitaliste de Caracas, aux ordres des USA, refuser la colonisation par Washington ou Bruxelles. Avec pour principal résultat celui de la fin des régimes autoritaires à la main de la CIA qui se succédaient à Miraflores écrasant le peuple sous leur, celui du recul spectaculaire de la pauvreté.

Le Venezuela est attaqué ? Défendons le !

Alors, nous tous qui sommes la même Humanité sur cette planète, l’attaque qui s’amplifie et qui frappe le Venezuela, c’est une attaque qui frappe aussi chacun de nous. Oui la morale élémentaire, le devoir et l’honneur, celui de la solidarité élémentaire c’est bien de défendre le Venezuela bolivarien par tous les moyens, et notamment en résistant pour empêcher que son propre pays via son gouvernement ne participe de cette odieuse attaque. C’est une urgence en France, Car Macron se tient aux ordres de l’UE, de l’OTAN, des USA pour frapper nos frères venezueliens. C’est aussi à cela qu’il utilise l’argent de nos impôts, qu’ils détournent de nos services publics. Mais ce n’est pas seulement cela. C’est aussi la nécessité impérieuse de se défendre soi même, de défendre sa classe, notre classe, celle des travailleurs contre une attaque qui la frappe directement.

Camarade, lorsque le Venezuela est attaqué, nous sommes attaqués : défendons nous ! Tous Ensemble !