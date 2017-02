CETA : l’UE contre les peuples européens

Honte à ces députés qui ont voté à une très large majorité ce traité.

La social-démocratie est maintenant à visage découvert.

Il est urgent de les déloger de toutes les instances tant qu’ils ne nous ont pas encore tous lobotomisés.

Les législatives seront à ce point de vue plus décisive que la mascarade de présidentielles pipée et plus que pipée !