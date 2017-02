Chili : grève prolongée dans la première mine de cuivre mondiale

A 3000 mètres d'altitude dans le désert d'Atacama au Nord du Chili, la mine d'Escondida, contrôlée majoritairement par le consortium anglo-australien BHP Billilton, exploite le plus grand gisement de cuivre au monde. Ainsi en 2016, plus d'un million de tonnes sont sorties des entrailles de la mine soit 5% de la production mondiale, dans un pays qui en assume à lui seul près d'un tiers.

Seulement, une grève commencée il y a 11 jours a mis Escondida à l'arrêt. Les quelques 2500 mineurs du site ont vu leurs avantages sociaux se faire raboter ces dernières années et demandent une augmentation de salaire de 7% ainsi qu'un bonus de 39 000 dollars à BHP Billilton. Las ! L'entreprise n'est prête à concéder que 3200 dollars d'étrennes et peanuts sur la feuille de paye ! Les mineurs assurent être prêts à bloquer l'entrée de la mine par roulement jusqu'à obtenir gain de cause. Le bluff est peu probable de la part de travailleurs qui ont pour slogan « vaincre ou mourir » ; Étienne Lantier n'aurait pas dit mieux !

Le gouvernement chilien a tenté, sans succès pour le moment, de faire s'entendre syndicalistes et représentants de BHP Billilton. Il faut dire qu'il est particulièrement préoccupé par ce conflit qui touche à une ressource dont l'exportation - correspondant à 20% du pays – est considérée comme le « salaire du pays » et les fins de mois sont pour le moins difficiles dans la région ! En attendant le cours mondial du cuivre , qui avait déjà bondi de 12% en janvier avec les rumeurs de grève, devrait poursuivre sa flambée...

http://www.courrierinternational.com/depeche/au-chili-les-mineurs-en-greve-descondida-ne-veulent-pas-lacher.afp.com.20170218.doc.lt3cr.xml

http://www.usinenouvelle.com/article/les-deux-premieres-mines-mondiales-de-cuivre-a-l-arret.N501799

http://www.finances.net/matieres_premieres/prix-cuivre/EURO