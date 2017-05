Commerce avec la Chine : le nouveau 180° de Trump

Monsieur Herblay dans un système compétitif il n’y a pas de concurrence déloyale...

il n’y a que de la concurrence donc un combat de tous contre tous, depuis des siècles organisé par celui qui est déjà le vainqueur avant que tout ne commençât ..

ou tous les moyens sont bons..prétendre le contraire est juste du bla bla pour les masses....qui elles doivent à tout prix continuer à croire que la compétition et la concurrence entre humains seraient justes et profitable à tous BUT ? que la masse se batte entre elle, divide and conquer...non le but en est exactement l’opposé, que cela soit profitable à un minimum de personnes..dont la guerre en est un des éléments...le meutre de masse, 80 millions en deux guerres dites mondiale est un des effets normal et incontournable de la concurrence entre humains , qui n’est pas naturelle mais induite....activement mais aussi passivement parce que « on » y croit..sans rien y comprendre..

les pires d’entre nous dirigent , on vote pour eux à chaque fois

soit vous le savez et êtes un menteur, soit vous ne le savez pas et êtes un ignorant..

Dans les deux cas ceci est grave de conséquences...mortel de conséquences