Craintes d’une nouvelle escalade de la situation dans le Donbass à l’approche du G20

Alors que la réunion du G20 qui doit se tenir à Hambourg les 7 et 8 juillet approche à grand pas, les autorités de la République Populaire de Donetsk (RPD) ont exprimé leurs craintes de nouvelles provocations, voire d'une escalade de la situation avant ou juste après la rencontre qui doit avoir lieu entre Trump et Poutine.

Il faut se souvenir qu'au moment de leur première conversation téléphonique après l'investiture de Donald Trump, l'armée ukrainienne avait déclenché une violente escalade suivie de plusieurs tentatives de percer les lignes de défense de la RPD, fin janvier 2017. Autant dire qu'il y a de bonnes chances pour que l'Ukraine tente de gâcher la rencontre entre les présidents américain et russe en faisant monter les tensions sur la ligne de front du Donbass.

Comme si le dossier Syrien n'était pas déjà suffisant en terme de tensions entre les deux pays, avec cette campagne délirante des médias dominants qui, tels madame Irma, nous annoncent une attaque chimique de la part de Damas pour justifier à l'avance une future intervention de la coalition menée par les États-Unis (et qui est en Syrie en violation totale du droit international et de la souveraineté de la Syrie je le rappelle).

En plus des 28 chars ukrainiens toujours stationnés à Peski, non loin de l'aéroport de Donetsk, les unités de reconnaissance de la RPD ont mis la main sur des documents transportés par un officier de la 128e brigade des Forces Armées Ukrainiennes concernant des bombardements de terreur qui doivent avoir lieu le 6 juillet, la veille du G20. Ces provocations impliqueraient des tirs contre le territoire de la RPD avec des armes lourdes interdites par les accords de Minsk de la part de la 72e brigade mécanisée, la 55e bridage d'artillerie et la 128e brigade d'infanterie de montagne.

Le risque d'attentat n'est pas non plus à exclure, alors qu'une attaque terroriste a été déjouée en RPD, après qu'un engin explosif ait été découvert à proximité d'une école et désamorcé, et que les autorités de la RPD ont reçu des informations sur de possibles attentats d'ici le 9 juillet.

La République Populaire de Lougansk (RPL) a fait part de craintes similaires après que ses services de sécurité (MGB) aient découvert une mine installée par un groupe de sabotage reconnaissance ukrainien sur une route empruntée par les observateurs de l'OSCE. Il semble que le meurtre d'un observateur américain il y a un peu plus de deux mois par la même méthode n'ait pas été jugé suffisant de la part des autorités ukrainiennes, qui sont prêtes à recommencer, et à assassiner de nouveau des observateurs internationaux pour servir leur agenda sanglant.

Et pour ceux qui pensent qu'accuser les autorités ukrainiennes d'un tel crime est un peu fort, je leur conseille d'aller écouter l'interview d'Anatoli Grytsenko sur la chaîne ukrainienne 112, où ce brave monsieur, ex-ministre de la Défense ukrainien quand même, appelle ouvertement à commettre des actes terroristes en Russie pour la punir de l'assassinat de deux officiers du renseignement ukrainien, dont la mort serait due aux « tentacules du Kremlin » pour reprendre l'expression de Porochenko (il n'y a pas l'ombre d'une preuve de l'implication de la Russie dans cette affaire, mais bon en Ukraine on ne s'embarrasse pas avec si peu).

« Un de nos meilleurs officiers du contre-espionnage a été tué de manière éhontée à Marioupol. S'il s'agit réellement d'une guerre, et pas d'un simple jeu pour le président [ukrainien, Petro Porochenko], alors cela veut dire que pour chaque voiture qui explose à Kiev ou à Marioupol, deux voitures devraient exploser à Taganrog ou à Moscou », a-t-il déclaré le 2 juillet sur le plateau de la chaîne 112.

Comme en Syrie avec les attaques chimiques où il n'y a pas besoin de prouver que c'est Damas, si une voiture explose en Ukraine c'est forcément la faute de la Russie, donc faut aller faire exploser des voitures en Russie. Et c'est des gens comme çà, des psychotiques bons pour l'asile psychiatrique, que la France et l'UE soutiennent. Il faut le rappeler quand même…

Parce que des causes autres que la Russie pour expliquer ces crimes en série, il y en a un paquet, la corruption endémique de l'Ukraine en tête. Sans parler des pillages effectués par l'armée ukrainienne dans le Donbass, sur lesquels ces deux officiers semblaient enquêter pour y mettre le holà. Ou même les affrontements entre bataillons néo-nazis et armée régulière. Etc.

Au vu de l'augmentation des attaques terroristes de la part de l'Ukraine, la RPD a mis sur pied des unités spéciales au sein de l'armée, dispersées le long de la ligne de front, afin d'empêcher les groupes de sabotage reconnaissance ukrainiens (comme ceux situés à Ocheretino près d'Avdeyevka) de la franchir, et les empêcher ainsi de commettre de nouveaux attentats.

Il y a fort à parier que ces unités spéciales font avoir fort à faire jusqu'au 9 juillet, et qu'il faut s'attendre bientôt à une nouvelle escalade de la situation sur fond de tension géopolitiques croissantes à l'échelle globale.

Christelle Néant

