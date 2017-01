« Au cours d'une table ronde du Forum économique mondial de Davos*, consacrée à l’avenir de la guerre, des experts ont pointé les évolutions technologiques liées aux robots porteuses de risques et de dangers. » (L’express)

On parle d’art, comme si la guerre était aussi colorée qu’un Rembrandt ou Picasso, et offrant le plaisir aux yeux. Dans cette phrase en entête, il y a les mots « économique, avenir, guerre », des mots bien suffisants pour exprimer les raisons de développer autant de nouvelles technologies. En effet, l’art de la guerre, est surtout économique, bien plus que promesse de paix.

Le plus lamentable de ce forum de Davos, est de faire des prévisions d’avenir pour les guerres. Pour que cette économie soit rentable, on comprend bien dans ces propos, qu’il faut faire des guerres, tout un art à lire les grands généraux. Pour engendrer des guerres, commençons donc par une belle crise économique, pour déstabiliser un pays, de préférence pauvre, la mort est ainsi moins chère, et ce terrain servira les intérêts des techniciens, peaufinant ainsi leurs savoirs à tuer, et au pays guerrier et envahisseur prêt à vendre l’après-guerre, comme une sorte de service après-vente sur catalogue, mais c’est juste une opération économique de temps de paix, après sang et larmes. On peut également au nom de la bienséance, mettre en exergue la dictature de l’un ou l’autre dirigeant, il suffit de trouver les bons prétextes, et les tacticiens militaires ou du renseignement des grandes nations de notre monde savent opérés, dans la discrétion et l’ombre, tout à leur compétences et joyeuses fièvres de soldat loyal prêt à combattre, éradiquer l’envahisseur inventer, et saisir sur le champs encore fumant toutes les richesses convoités, mettant en avant la grande bonté du conquérant à rebâtir le pays rasé.

Des experts en guerre assurément, qui pointent les évolutions technologiques liées aux robots porteuses de risques et de dangers, nous sommes en plein irréel. Pour commencer avoir comme spécialités l’expertise d’engin à tuer, me glace le sang, et ces robots passibles d’être un facteur risque et porteur de danger, me laisse abasourdi. Tout ceci à mettre en regard des prouesses technologiques du monde médical prête à intervenir sur les scènes de guerre, on croit rêver, mais non, c’est bien l’homme le protagoniste de ces faits.

L’avenir de la guerre, une idée à contre-sens de la logique, le principe d’une guerre est la destruction des civils et biens, ayant pour motifs monter de toute pièce annihiler les biens et les ressources, comment voir ici un avenir quelconque, hormis le désert des terres, le malheur des citoyens et dans une moindre mesure des militaires bien qu’ayant avec fusils, canons et touchant une solde comme salaire de protecteur de la paix, bel antagonisme, à coup sûr c’est une fin de vie, pas d’avenir.

Mais Davos qui accueil le forum économique mondial, des dirigeants de la planète et des élites économiques, n’a qu’un seul but partager le faramineux marché des armes entre autre ressource économique, sans doute lucratif et vénale plus surement, pour ces dirigeants sans scrupules ni loi, tout du moins une loi unique, le profit pour dividendes et dollars. Leur rôle applaudi par grand nombre qui voit ici les grands gourous et manitous du savoir, reste la gestion des êtres étiquetés et numérotés comme des cochons dans leur pré. Trop ici, moins là-bas, petite guéguerre économique lancée en prévision de la grosse artillerie, ils déplacent ces monarques au-dessus de tout et sans soupçon, leurs pions sur le grand échiquier de la planète, tentant à chaque coup amassé toujours plus, sans connaitre l’échec et mat.

Un partage de la planète, de ses ressources et biens, ne tenant compte en rien, des cœurs battants sur les territoires misés et vendus au nom doucereux de paix et de l’équité dans le monde. C’est bien là, la preuve de la bêtise de l’homme, soi-disant intelligent et doté d’une âme, le diable doit sans aucun souci être partie prenante et bien réel, à signer tous ces pactes guerriers. Alors ne me dites pas « avenir de la guerre, art de la guerre », mais tenter de dire « et si on changeait ça ! ».

Construire un avenir, celui des générations à venir sur un tas de cendres fumantes et pourvu-pas radioactive, ne devrait pas enchanter, un sursaut de bon sens des hommes serait bienvenue, et vite. Sinon c’est désolation comme avenir.

* Davos, cette ville très étendue, située dans la vallée de Landwasser, est réputée comme étant un lieu de congrès et la plus grande station de sports d’hiver à l’atmosphère cosmopolite. Elle offre d’innombrables possibilités. Le centre de congrès moderne est la figure de proue de Davos ; il accueille tous les ans le WEF, le Forum économique mondial. (myswitzerland.com)