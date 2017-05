De la Tchétchénie au Donbass, en passant par le massacre d’Odessa (2 mai 2014) - Quand la justice est à géométrie variable

Aujourd'hui marque la date anniversaire d'un massacre sanglant qui a frappé la ville d'Odessa le 2 mai 2014. Il y a trois ans, jour pour jour, les milices néo-nazies ukrainiennes ont massacré en tout impunité au moins 48 personnes (les chiffres varient selon les sources) : six dans les rues et 42 au moins dans l'incendie du bâtiment de la maison des syndicats. Sans compter les plus de 250 blessés.

Et trois ans après, malgré la multitude de vidéos sur Youtube montrant le visage des assassins, ces derniers courent toujours. Aucun n'a été ne serait-ce que mis en examen. Les seuls que la junte de Kiev a mis en examen, et arrêtés, ce sont les survivants du massacre. Oui vous avez bien lu, les seuls qui croupissent en prison depuis trois ans sans procès, ce sont les victimes de ce pogrom anti-russe.

Alors que des manifestations ont eu lieu déjà hier à Londres et à La Hague pour commémorer les victimes de ce massacre, exiger une véritable enquête et briser le blocus médiatique qui entoure ce pogrom, en Ukraine, les gens n'ont même pas pu se recueillir correctement.

À Odessa, les gens n'ont pas pu rendre hommage aux victimes, les policiers ayant dispersé les manifestants sous prétexte d'alerte à la bombe, ou les empêchant d'approcher de la maison des syndicats. Après avoir tué ces personnes physiquement, les autorités ukrainiennes, dans leur souci constant de réécriture de l'histoire du pays, essayent d'effacer jusqu'au souvenir de leur assassinat.

Et tout a été fait pour saboter l'enquête qui a traîné en longueur au point de n'être toujours pas terminée trois ans après : violations de procédure, pression politiques directes et indirectes, disparition de preuves, auditions au tribunal reportées sine die, restructuration complète de l'équipe d'enquête en 2015. Même le chef de la police en charge de ce dossier à Odessa, Dmitri Golovine a reconnu que la plupart des pièces à convictions ont purement et simplement disparu.

Et malgré les appels de l'ONU en juillet 2016 à mener une enquête complète et en urgence, rien n'a bougé. Les survivants qui sont en prisons depuis trois ans, voient leur détention provisoire prolongée indéfiniment sans que rien ne vienne étayer cette prolongation. La dernière prolongation date du 13 février 2017. Et ils ne sont là que pour les affrontements qui ont eu lieu entre les manifestants anti-fascistes et les manifestants néo-nazis. Aucun de ceux suspectés d'avoir tué ceux qui se trouvaient dans la maison des syndicats n'est en prison. Ils sont tous libres comme l'air.

L’ex député du conseil régional d’Odessa, Alexey Albou, qui a vu sur place ce qui s’est passé le 2 mai 2014 à Odessa a parfaitement résumé la situation concernant l'action de la justice vis à vis de ce massacre.

« Le fait est que le tribunal ne fera jamais aucun progrès tant qu’en Ukraine les gens qui ont organisé ces massacres de masse demeureront au pouvoir. Tant que nous ne changerons pas de gouvernement, ou qu’ils s’exterminent entre eux, cela ne changera pas. Il devient évident que les armées de la RPL et de la RPD, ne peuvent pas atteindre Odessa, même si on peut espérer qu’un jour cela sera le cas. Pour qu’il y ait un espoir pour que ce massacre soit jugé il faudrait qu’il y ai un changement de gouvernement. »

De son côté, Donetsk a commémoré aujourd'hui les victimes du massacre d'Odessa, et Denis Pouchiline, le président du parlement de la République Populaire de Donetsk, a insisté lors de son discours sur l'importance d'enseigner l'histoire aux enfants, de ne surtout pas l'effacer, la réécrire ou l'oublier, pour que de tels massacres ne puissent pas se reproduire à l'avenir.

Pendant ce temps-là, la justice russe avance, doucement mais sûrement. En plus de la commission d'enquête sur les crimes de guerre dans le Donbass, qui a déjà lancé des poursuites contre plusieurs officiels et commandants d'unités de l'armée ukrainienne pour leurs crimes commis contre la population du Donbass, une autre guerre un peu oubliée après toutes ces années, vient de refaire surface dans l'espace médiatique.

Celle de Tchétchénie. Depuis des mois le comité d'enquête russe chargé d'enquêter sur les crimes commis contre des soldats russes pendant la première guerre de Tchétchénie accusait Arseni Iatseniouk d'avoir commis des crimes de guerre là-bas au sein d'un groupe de nationalistes ukrainiens qui combattait aux côtés des islamistes tchétchènes de 1994 à 1995.

« Selon les enquêteurs, Arseni Iatseniouk a participé à au moins deux affrontements armés qui ont eu lieu le 31 décembre 1994 sur la place Minoutka à Grozny et en février 1995 près de l'hôpital numéro 9 », a assuré le président du Comité d'enquête russe, Alexandre Bastrykine, lors d'un entretien accordé à Rossiïskaïa Gazeta .

D'après le comité d'enquête, Iatseniouk combattait en Tchétchénie au sein des bataillons Argo et Viking, qui était dirigés par Olexandre Mouzitchko, un responsable régional du mouvement néo-nazi ukrainien Secteur Droit (Pravyi Sektor). Il aurait torturé et exécuté des soldats de l'armée russe à Grozny le 7 janvier 1995, avant de quitter la Tchétchénie début 1995 pour retourner en Ukraine via la Géorgie.

Suite au lancement d'un mandat d'arrêt international à son encontre le 21 février 2017, une cour russe l'a arrêté par contumace fin mars 2017, prélude à la demande par la Russie à Interpol de le mettre sur la liste des personnes recherchées.

Le ministère des Affaires étrangères ukrainien a d'ailleurs marqué comme confidentielle la lettre de ce jugement qui a été transmis aux autorités ukrainiennes pour demander l'extradition d'Arseni Iatseniouk. Extradition à laquelle ces mêmes autorités se sont bien sûr opposées.

La confidentialité imposée à ce dossier empêche quiconque d'obtenir les documents qui, d'après les autorités ukrainiennes, pourraient potentiellement porter préjudice aux intérêts nationaux et à l'intégrité territoriale de l'Ukraine. C'est sûr qu'avoir eu un criminel de guerre, adepte de la torture et des exécutions sommaires comme soi-disant premier ministre, ça risque de ne pas faire du bien à la réputation déjà bien salie de l'Ukraine post-Maïdan.

Maintenant, le bureau du procureur général de Russie met la pression sur Interpol afin que l'institution ajoute Arseni Iatseniouk à la liste des personnes internationalement recherchées. Pour l'instant il semble qu'Interpol traîne des pieds pour satisfaire cette demande. Il faut dire que le soi-disant ex-premier ministre ukrainien était le chouchou des États-Unis lors du Maîdan. Ceci expliquant sans doute cela…

Dans ce contexte, l'arrestation récente à la frontière polono-ukrainienne d'un Autrichien qui aurait combattu du côté des forces armées ukrainiennes dans le Donbass, pour crimes de guerre (il aurait tué des civils et/ou des soldats qui s'étaient rendus), a de quoi surprendre.

Il faut rappeler que la justice estonienne, espagnole, puis britannique, entre autres, ont arrêté plusieurs de leurs ressortissants qui avaient été volontaires dans la milice populaire défendant le Donbass. Certains, comme en Espagne, ont été relâchés par la suite faute de pouvoir les accuser de quoi que ce soit de répréhensible, d'autres comme Ben Stimson, sont en prison.

Pendant ce temps-là, les volontaires qui ont combattu côté ukrainien (souvent dans les bataillons néo-nazis), et qui se vantent d'avoir commis des crimes de guerre, comme Chris Garrett au Royaume-Uni, ou certains volontaires français comme Thibault Dupire, courent toujours dans la nature et ne sont pas inquiétés par la justice de leur pays.

La justice autrichienne serait-elle plus impartiale que la justice internationale en matière de crimes de guerre, alors que jusqu'ici la justice européenne reste bien silencieuse et se rend complice des mercenaires étrangers qui ont commis des crimes de guerre dans le Donbass aux côtés de l'armée ukrainienne ?

Il y a plusieurs siècles, Jean de la Fontaine écrivait une phrase célèbre sur la partialité de la justice. Aujourd'hui sa phrase pourrait être adaptée de la façon suivante : « Selon que vous servez ou non les intérêts géostratégiques des États-Unis, - Les jugements des cours internationales vous rendront blanc ou noir. »

Christelle Néant

Voir l'article sur DONi