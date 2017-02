Deng Xiaoping, l’architecte économique de la Chine communiste

Mise à part une petite dose de subjectivité, habituelle en Occident quand on est façonné, même à la marge, par la guerre froide anticommuniste du 20° siècle, cet article est globalement honnête.

Pourtant il suffirait de visiter les explications de Lénine sur la NEP (1921-1923) pour mieux comprendre la Chine de Deng. Comme Lénine en 21, Deng a diagnostiqué, dès les années 60, qu’un transfert colossal de technologie était nécessaire. Lénine disait : « nous avons assez de pouvoirs, mais nous avons pas assez se savoirs que nous n’obtiendront pas par surprise, mais par la négociation avec les capitalistes ». Définissant lui-même l’URSS comme un régime de « capitalisme d’état », où l’état, contrairement aux régimes capitalistes traditionnel, doit contrôler le capital.

Mais la NEP, avant d’avoir donné ses pleines possibilités, fût la victime colatérale de la disparition prématurée du leader soviétique (24) et de l’accession de Staline au pouvoir (27) avec sa vision de la construction autarcique, volontariste et anticapitaliste du « socialisme dans un seul pays ».

Arrivé aux affaire en 79, Deng a repris le chantier de Lénine, fixé un délai (50 ans) et démarré les « quatre modernisations ». A 15 ans du but, le résultat est spectaculaire, la force de travail chinoise est spectaculaire dans tous les domaines. Y compris au plan international où la Chine, ses productions comme sa diplomatie, pèsent toujours pour la paix.

Au passage, force est de constater que le régime chinois est le premier régime dirigé par des communistes où les successions de pouvoirs se passent, apparemment normalement, sans accrochages graves.