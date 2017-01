Donald à Disneyland

La reductio at hitlerum https://fr.wikipedia.org/wiki/Reductio_ad_Hitlerum est un moyen facile pour s’éviter d’aller voir plus loin, plus profond. L’élection d’un personnage comme Trump c’est le rejet des administrations démocrates précédentes qui, à l’aise dans la « mondialisation heureuse », ont laissé le petit peuple sur le bord de la route. Après, Trump ne me rassure pas, moi non plus, mais au moins il aura cassé cette spirale qui nous emmenait vers une guerre avec la Russie, guerre couvée par un Prix Nobel de la Paix… Attendons quelques mois pour voir comment il va se débrouiller avec les réalités qui vont lui tomber dessus rapidement. Poutine, les Chinois, le Moyen-Orient, le déficit américain, etc. Tout ça n’est pas du reality show, c’est du reality tout court et il le sait.