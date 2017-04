Donald Trump cible la Syrie : America First !

- Allo. Maman Makrel ? C’est moi, Hollandouille. Tu sais , le gros qui t’appelle pour un oui ou un non

- Ach- Keske tu veux encore ?

- T’as vu : Trump a attaqué la Syrie. On va pouvoir envoyer notre armée pour tuer Assad. T’es contente ?

- Nein, triple buse. (Je peux te le dire maintenant que tu va te faire virer, tu as été élu président parce que tu etais le plus con, après Sarko, que l’on ait trouvé et je pense que tu ne t’en aies pas encore aperçu tellement t’es con).

Non, il faut condamner cet acre de guerre. Compris triple buse. Trump est notre ennemi.Tu l’as assez critiqué, non ? Alors tout ce qu’il fait est mal.

- Ya, Maman Makrel. et pour l’attentat de Stokholm, qu’est-ce que je dis ?

-Tu la fermes. Prends juste ton air de croque-mort et on va faire un communiqué commun mais c’est moi qui parlerai.. Maintenant, dégage et laisse moi tranquille. Verstanden, idiot ?

-Ya, Maman Makrel. Mais j’ai réuni un conseil

- Ya, mais tout le monde s’en fout et tu paraît de plus en plus ridicule. Enfin, on ne fait pas un cheval de course avec un âne. Maintenant va faire élire Macaron qui est aussi âne que toi, c’est tout ce qu’on te demande. Auf wiedersehen