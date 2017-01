Donald Trump le révolutionnaire ?

@howahkan

C’est vrai ce que tu écris, mais si je te dis que je connais LA solution, LA seule solution viable, ira tu me lire, voudra tu de cela ?

Mes articles ne parlent que de cela, eh bien, depuis 5 ans, le nombre de personnes ayant accroché se comptent sur les doigts d’une main.

Alors, je n’ai donné que l’élément de base, le principe fondamental, et c’est déjà trop.

Aussi, ne viens pas me dire des choses pareilles.

Va lire mes articles et après, reviens me voir, si tu es encore là !

Je ne suis pas un gourou, je ne veux pas être un leader, sinon, je me serai fait millionnaire.

J’en ai assez des dindes comme Fortin et cie, moi y compris.

Ya basta, je connais la suite, mais ne comptez pas sur moi pour l’imposer de quelque manière que ce soit.

La réponse est donc très simple et tient en un mot.... Responsabilité !

Transposition de la propriété économique en responsabilité. Mais qu’est je dis là, toucher à la propriété ? Non merci

Alors, comme le dit Bossuet « Dieu se rit de ceux qui vénèrent les causes dont ils déplorent les conséquences » et je peux te garantir, qu’il doit rire à gorge déployé, m’est avis qu’il risque l’apoplexie.

Bref, Oscar et cie, c’est je sais rien, mais je dirai tout, moi, c’est l’inverse, je sais tout, mais je dirai rien, tant qu’on ne voudra pas le savoir. Le savoir se réclame, il ne se donne pas.

Tu veux un exemple fameux ? Saint-Just, juste parmi les juste, honnête homme s’il en est, eh bien, dans les livres d’histoire de la république, il est surnommé « l’ange de la terreur » alors que c’était « l’ange de la liberté du peuple ».

Ici, on peut citer Malcom X... sa citation lui est dédié. Ces gens là m’écoeure, me dégoute bien plus qu’un Trump et cie, parce qu’ils méprisent et condamnent ceux qui veulent les libérer et vénèrent ceux qui n’ont de cesse de les réduire en esclavage.

En ce moment, j’éprouve un profond dégout pour les Oscar et cie. Les travailleurs se tirent dans les pattes dis tu ? Tu parle solidarité ? Entraide ? Et qu’elle réponse Oscar nous sort ? Ben, sortez les fusils et tirez vous dessus. Plus con, connais pas !